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10 червня 2025, 10:53

Уряд продовжує фінансувати програму «Доступні кредити 5-7-9%»

З початку 2025 року бізнес отримав 12537 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» на загальну суму понад 39 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив майже 117 тисяч кредитів на суму 405 млрд гривень. Про це повідомило Мінекономіки у понеділок, 9 червня.

З початку 2025 року бізнес отримав 12537 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на загальну суму понад 39 млрд гривень.
Фото: depositphotos

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Деталі

Минулого тижня українські підприємці отримали 804 пільгових кредити на 2,1 млрд гривень.

«Уряд продовжує фінансувати програму „Доступні кредити 5−7−9%“. Минулого тижня ми перерахували Фонду розвитку підприємництва черговий транш у 2 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за пільговими кредитами, які банки видали у травні. Завдяки цьому підприємства, які модернізують та розширюють виробництво, а також займаються переробкою можуть розраховувати на доступне фінансування. А для бізнесу, який працює в прифронтових регіонах, Уряд збільшив з двох до п’яти років термін, впродовж якого такі компанії зможуть кредитуватись під 1%», — зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

  • 9,7 млрд грн — інвестиційні кредити;
  • 8,3 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;
  • 8,1 млрд грн — на переробку;
  • 6,6 млрд грн — на поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Регіони-лідери

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (54,2 тис.), Ощадбанк (17,9 тис.) та Укргазбанк (6,4 тис.).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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