Гетманцев предлагает расширить программу «єОселя»: спрос в разы больше, чем ее возможности

Льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» пользуются спросом, который в десятки раз превышает доступное финансирование, поэтому Данило Гетманцев , председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, предлагает увеличить ее бюджет. Об этом он написал в Telegram, передает Минфин.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Текущее состояние и предложения по финансированию

Гетманцев подчеркнул, что «єОселя» является успешной, но существенно недофинансированной программой, поэтому нужно привлечение дополнительных средств. Он предложил перенаправить ресурсы из неэффективных программ минэкономики, в частности кэшбека, и других источников для расширения ее возможностей.

Необходимость изменений в программе

Депутат призвал пересмотреть условия «єОселя», в частности устранить дискриминационные нормы, повышающие ставки для военнослужащих, уволенных в запас, и расширить льготы на мобилизованных.

Перспективы кредитования

Гетманцев также акцентировал внимание на важности возобновления ипотечного и корпоративного кредитования, заметив: «Прогресс в работе очевидно есть, но объем кредитного портфеля явно недостаточен и рынок не насыщен дешевыми кредитными деньгами». Он анонсировал решение Комитета по результатам заседания, посвященного проблемам кредитования.