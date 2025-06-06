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6 июня 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: международные резервы худеют, замедление инфляции

Международные резервы в мае снизились на 4,6%

Международные резервы Украины на 1 июня 2025 года составили $44 535,5 млн. В мае они снизились на 4,6%. «Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Нацбанк ожидает замедление инфляции после майского роста

Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и будет постепенно направляться в направлении цели 5%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 5 июня.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

Украина должна сократить дефицит бюджета с 19,4% до 9,9%

Министр финансов Сергей Марченко предупредил Верховную Раду о серьезных вызовах с формированием бюджета на 2026 год.

Рада утвердила изменения в Бюджетный кодекс для соглашения с США о недрах

Верховная Рада 4 июня приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Прогноз ОЭСР: Рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 2%

Экономический рост Украины, уже замедлившийся до 2,9% в прошлом году (с 5,3% годом ранее), в этом году продолжит тормозить до 2% и сохранит этот темп в 2026 году.

11,78 млрд грн дополнительных налогов должны уплатить банки за 2024 год

Национальный банк Украины обнародовал финальную версию балансовых отчетов банков за 2024 год, учитывающую корректирующие проводки. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 1% по сравнению с предыдущим отчетом, налог на уплату вырос почти на 15%.

ФЛП под защитой: ФГВФЛ гарантирует возмещение средств со всех счетов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) напомнил, что под гарантию подпадают средства как на текущих банковских счетах ФЛП, так и на других счетах, открываемых для его нужд как физического лица.

В Раду внесли постановление об увольнении министра финансов

В парламент внесено постановление 13343 об освобождении от должности министра финансов Сергея Марченко. По его словам, главная причина — полный открытый саботаж проведения таможенной реформы и нарушение уже 5 месяцев нормы закона о запуске прозрачного конкурса на главу Таможни.

Источник: Минфин
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