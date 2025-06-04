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4 июня 2025, 10:14 Читати українською

11,78 млрд грн дополнительных налогов должны уплатить банки за 2024 год

Национальный банк Украины обнародовал финальную версию балансовых отчетов банков за 2024 год, учитывающую корректирующие проводки. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 1% по сравнению с предыдущим отчетом, налог на уплату вырос почти на 15%. Совокупная прибыль банков после налогообложения снизилась до 90,9 млрд грн. 93% доначислений пришлось на государственные банки. Об этом пишет Опендатабот.

Национальный банк Украины обнародовал финальную версию балансовых отчетов банков за 2024 год, учитывающую корректирующие проводки.
Фото: depositphotos

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Прибыль банков

186,8 млрд грн составила совокупная прибыль украинских банков до налогообложения за 2024 год — почти столько же, как и по предварительным данным НБУ. Однако прибыль после налогообложения просела значительно — на 12,8 млрд грн (то есть на 12%) и теперь составляет 90,9 млрд грн.

Это произошло из-за существенного доначисления налога на прибыль, который в итоге вырос на 15% и достиг 95,9 млрд грн. Соответственно, налог съест 51% от прибыли.

93% всех доначислений пришлось на государственные банки — это 11,78 млрд грн дополнительных налогов. Больше всего уплатил Ощад: налог на прибыль после корректировки увеличился в 2,5 раза — с 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).

Укрэксимбанк дополнительно уплатил 2,94 млрд грн — его налог вырос в 15 раз. Сенс Банк (бывший Альфа-Банк) — в 58 раз, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн). Единственным госбанком, где налог снизился, стал Укргазбанк: -455 млн грн

Банкам с иностранным капиталом доначислили всего лишь 118,57 млн грн.

Банкам с частным капиталом доначислили 1,34 млрд грн, больше всего — А-Банка (+541 млн грн), Банка Пивденным (+308 млн грн) и МТБ (+225 млн грн).

Больше всего налог на прибыль после корректировки вырос у Украинского банка реконструкции и развития — в 84 раза: с 247 тыс. грн до 20,76 млн грн.

В целом, налог на прибыль после корректировки увеличился у 22 банков — на 12,7 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
4 июня 2025, 10:31
#
Зараз всі ті хто скиглив в темах ОЛХ і Нової пошти бо не хотіли платити свій податок на дохід будуть задоволено чмокати з того що банкам треба сплатити більші податки.
+
+15
invaderzim8
invaderzim8
4 июня 2025, 10:46
#
Если ты сразу задоволено **** — не обобщай на всех.
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