11,78 млрд грн дополнительных налогов должны уплатить банки за 2024 год

Национальный банк Украины обнародовал финальную версию балансовых отчетов банков за 2024 год, учитывающую корректирующие проводки. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 1% по сравнению с предыдущим отчетом, налог на уплату вырос почти на 15%. Совокупная прибыль банков после налогообложения снизилась до 90,9 млрд грн. 93% доначислений пришлось на государственные банки. Об этом пишет Опендатабот.

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Прибыль банков

186,8 млрд грн составила совокупная прибыль украинских банков до налогообложения за 2024 год — почти столько же, как и по предварительным данным НБУ. Однако прибыль после налогообложения просела значительно — на 12,8 млрд грн (то есть на 12%) и теперь составляет 90,9 млрд грн.

Это произошло из-за существенного доначисления налога на прибыль, который в итоге вырос на 15% и достиг 95,9 млрд грн. Соответственно, налог съест 51% от прибыли.

93% всех доначислений пришлось на государственные банки — это 11,78 млрд грн дополнительных налогов. Больше всего уплатил Ощад: налог на прибыль после корректировки увеличился в 2,5 раза — с 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).

Укрэксимбанк дополнительно уплатил 2,94 млрд грн — его налог вырос в 15 раз. Сенс Банк (бывший Альфа-Банк) — в 58 раз, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн). Единственным госбанком, где налог снизился, стал Укргазбанк: -455 млн грн

Банкам с иностранным капиталом доначислили всего лишь 118,57 млн грн.

Банкам с частным капиталом доначислили 1,34 млрд грн, больше всего — А-Банка (+541 млн грн), Банка Пивденным (+308 млн грн) и МТБ (+225 млн грн).

Больше всего налог на прибыль после корректировки вырос у Украинского банка реконструкции и развития — в 84 раза: с 247 тыс. грн до 20,76 млн грн.

В целом, налог на прибыль после корректировки увеличился у 22 банков — на 12,7 млрд грн.