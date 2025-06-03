В Раду внесли постановление об увольнении министра финансов

В парламент внесено постановление 13343 об освобождении от должности министра финансов Сергея Марченко. Об этом заявил инициатор законопроекта первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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Причины

По его словам, главная причина — полный открытый саботаж проведения таможенной реформы и нарушение уже 5 месяцев нормы закона о запуске прозрачного конкурса на главу Таможни.

Железняк отметил, что второй год подряд происходит срыв установленных законом сроков подачи бюджетной декларации, как и систематические проблемы с финансированием бюджета.

«Фактическое согласование всех популистических бюджетных „пожеланий“ ОП: от Нацкешбека и финансирования марафона, до выдачи 1000 Зеленского и покупки ядерных реакторов», — отметил он.

Кроме того, он отметил самоустранение и ведение на «аутсорс» ОП всех финансовых ведомств Минфина.

«Будем откровенны, когда-то, 5 лет назад, я был среди тех, кто поддерживал назначение Марченко на свою должность. И знал его, как профессионального и принципиального человека. Но через 5 лет и 2 месяца в должности — это очередной пример, что с действующей системой любой человек в середине теряет принципы… Безусловно соглашаясь с любыми командами ОП, в том числе и откровенно коррупционными. Для последнего у нас уже есть и так Минэкономики, второй не нужен», — написал Железняк в Telegram.

Сергей Марченко

Сергей Марченко получил высшее образование в Академии государственной налоговой службы Украины и в 2002 году получил степень магистра управления государственными финансами, был стипендиатом президента Украины.

Позже продолжил научные исследования на базе Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов и в 2009 году получил степень кандидата экономических наук.

С 2002 года работал в различных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета Министров Украины.

С 2011 года работал в Координационном центре по введению реформ при президенте Украины.

В дальнейшем работал экспертом в Bendukidze Free Market Center и был академическим директором совместной программы KSE и GIZ 2015−2016 годов «Лидерство в государственных финансах».

В течение 2016−2018 гг. работал заместителем Министра финансов Украины.

Далее до мая 2019 занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины.

30 марта 2020 г. назначен Министром финансов Украины.

В 2023 году Сергей Марченко возглавлял Совет управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда.