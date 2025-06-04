Прогноз ОЭСР: Рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 2%

Экономический рост Украины, уже замедлившийся до 2,9% в прошлом году (с 5,3% годом ранее), в этом году продолжит снижаться до 2% и сохранит этот темп в 2026 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Согласно прогнозу ОЭСР, общая активность в Украине продолжает восстанавливаться, но медленными темпами рост замедлится до 2% в 2025 году и останется на уровне 2% в 2026 году, если безопасность не будет восстановлена. Тем не менее, рост будет поддерживать международная помощь, расходы на оборону и внутренний частный спрос.

В то же время, в отчете говорится, что дефицит рабочей силы будет продолжать сдерживать экономический рост, а уровень неопределенности остается чрезвычайно высоким из-за продолжающейся войны.

«Восстановление будет оставаться слабым к восстановлению безопасности… Ухудшение ситуации в условиях безопасности или уменьшение внешней поддержки создают риски для прогнозов. И наоборот, если безопасность удастся восстановить быстрее, реконструкция и восстановление ускорятся», — считают в ОЭСР.

Отмечается, что ввиду значительных потребностей в финансировании обороны и восстановления государственные доходы можно увеличить. Это возможно благодаря реформам налогового администрирования, которые улучшат соблюдение налогового законодательства, сократят льготы и сузят сферу действия упрощенного налогового режима.

Также поддержка ветеранов и мигрантов в реинтеграции в экономику будет иметь ключевое значение для будущего экономического роста.

Согласно документу, дефицит бюджета составит около 20% ВВП в 2025 и 2026 годах. В этом году он будет профинансирован за счет внешней помощи, включая разработанный странами G7 механизм ERA за счет замороженных российских активов на сумму $50 млрд и Ukraine Facility от ЕС.

Ожидается, что инфляционное давление будет оставаться повышенным в ближайшей перспективе из-за ограниченных предложений, а также из-за того, что рост затрат на рабочую силу и более высокие цены на энергоносители для производителей переносятся на розничные цены.

Аналитики ОЭСР также ожидают роста среднегодовой инфляции в этом году до 13,2% с 6,5% в прошлом году и снижения до 7,1% в следующем году.