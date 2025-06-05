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5 июня 2025, 14:16 Читати українською

Нацбанк ожидает замедления инфляции после роста в мае

Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и будет постепенно направляться в направлении цели 5%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 5 июня.

Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и будет постепенно направляться в направлении цели 5%.
Фото: pixabay.com

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Что будет способствовать замедлению

«Этому будут способствовать поступления новых урожаев, лучше, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления, а также дальнейшее влияние мер монетарной политики НБУ. Значительный статистический эффект будет иметь и прошлогодняя высокая база сравнения административно-регулируемых цен, в частности через одноразовое повышение тарифов», — отметил Пышный.

В то же время, траектория замедления инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния весенних заморозков и погодных условий летом на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.

Читайте: Инфляция в Украине останется высокой, экономика замедлится — прогноз

Инфляция в мае

В апреле инфляция ускорилась до 15,1% в годовом исчислении. Оценки НБУ свидетельствуют о дальнейшем росте годовой инфляции в мае, несколько превысившей текущую прогнозную траекторию.

Что повлияло на рост

На ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая. После замедления базовой инфляции в апреле, по оценкам НБУ, она продолжила ускоряться в мае близко к прогнозу.

По-прежнему фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных издержек бизнеса, в том числе на оплату труда.

Инфляционные ожидания экономических агентов хоть и несколько ухудшились, но оставались достаточно устойчивыми и значительно ниже текущего уровня инфляции.

Напомним

Как писал «Минфин», в первые месяцы 2025 года инфляция росла довольно близко к траектории предварительного макропрогноза Национального банка Украины и в марте составила 14,6% г/г.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Андрей Иванов
Андрей Иванов
5 июня 2025, 16:06
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Кожен рік нам обіцяють зниження інфоляції до 5 %. Навіщо обманювати, чи ці прогнози для галочки ?
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