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5 июня 2025, 13:53 Читати українською

Украина должна сократить дефицит бюджета с 19,4% до 9,9% — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко предупредил Верховную Раду о серьезных вызовах с формированием бюджета на 2026 год. Об этом пишет «Минфин «со ссылкой на Лигу.

Министр финансов Сергей Марченко предупредил Верховную Раду о серьезных вызовах с формированием бюджета на 2026 год.
Фото: interfax.com.ua

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Подробности

«В следующем году нам нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% с 19,4% ВВП. Чтобы понять, насколько это сложно и насколько это большие цифры — речь идет о сотнях миллиардов гривен меньше расходов по сравнению с тем бюджетом, который мы сейчас имеем», — сказал Марченко, выступая в парламенте.

Он добавил, что это базовый сценарий. Но есть еще альтернативный, предполагающий продолжение боевых действий в течение всего 2026 года.

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Министр также подтвердил, что в ближайшее время правительство будет обращаться в парламент с пересмотром бюджета на текущий год в связи с изменением финансовой ситуации в государстве.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в парламент внесено постановление 13343 об освобождении от должности министра финансов Сергея Марченко.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
TAN72
TAN72
5 июня 2025, 14:06
#
Всем силовикам, кроме воюющих на передке урезать финансирование+депутаты, чинуши и деньги появятся.
+
0
invaderzim8
invaderzim8
5 июня 2025, 14:17
#
Не хватит все равно. проблема системная. надо требовать разрешить финансирование армии из займов или повышать налоги, а детенизация просто популизм и налогов не соберут там с продаж штанов на олх.
+
+16
Romanenkas17
Romanenkas17
5 июня 2025, 14:36
#
Тебе мало займов и налогов??? Уже продажи отключили на новой почте, простые люди остались без дохода. Хотя кого это интересует
+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 июня 2025, 14:55
#
Поплачь
+
0
invaderzim8
invaderzim8
5 июня 2025, 14:59
#
Так я говорю про уже предоставленные деньги — их же нельзя на армию тратить. у нас валюты уже больше гривен в стране скоро будет.
+
0
Lololoq
Lololoq
5 июня 2025, 15:04
#
Три года супердотаций — и имеем итог. А планирование бюджета на три года вперёд куда делось?
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