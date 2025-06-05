Украина должна сократить дефицит бюджета с 19,4% до 9,9% — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко предупредил Верховную Раду о серьезных вызовах с формированием бюджета на 2026 год. Об этом пишет « Минфин «со ссылкой на Лигу.

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«В следующем году нам нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% с 19,4% ВВП. Чтобы понять, насколько это сложно и насколько это большие цифры — речь идет о сотнях миллиардов гривен меньше расходов по сравнению с тем бюджетом, который мы сейчас имеем», — сказал Марченко, выступая в парламенте.

Он добавил, что это базовый сценарий. Но есть еще альтернативный, предполагающий продолжение боевых действий в течение всего 2026 года.

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Министр также подтвердил, что в ближайшее время правительство будет обращаться в парламент с пересмотром бюджета на текущий год в связи с изменением финансовой ситуации в государстве.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в парламент внесено постановление 13343 об освобождении от должности министра финансов Сергея Марченко.