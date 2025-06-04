Рада утвердила изменения в Бюджетный кодекс для соглашения с США о недрах

Верховная Рада 4 июня приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на первого заместителя руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка.

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Соответствующий законопроект № 13256 во втором чтении поддержали 309 народных депутатов.

По словам Железняка, ко второму чтению почти ничего не изменилось по тексту законопроекта.

Взнос Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в приложении, А к соглашению) по новым лицензиям;

выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции

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Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и будут перечисляться в Фонд восстановления.