Международные резервы в мае снизились на 4,6%

Международные резервы Украины на 1 июня 2025 года составили $44 535,5 млн. В мае они снизились на 4,6%. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу НБУ .

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«Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

Регулятор отметил, что несмотря на уменьшение, объем международных резервов больше, чем на начало года, и достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

Ряд факторов

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 962,4 млн и выкупил в резервы $1,3 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в мае составила $2 961,1 млн.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило $1 357,1 млн. Из этой суммы:

$1 129,5 млн — от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$227,6 млн — от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $310,1 млн, из которых:

$184,4 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$67,1 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

$30,2 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

$28,4 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $296,3 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В мае, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $55,8 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта», — говорится в сообщении.