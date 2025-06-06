Международные резервы Украины на 1 июня 2025 года составили $44 535,5 млн. В мае они снизились на 4,6%. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Международные резервы в мае снизились на 4,6%
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«Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.
Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).
Регулятор отметил, что несмотря на уменьшение, объем международных резервов больше, чем на начало года, и достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.
Ряд факторов
Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 962,4 млн и выкупил в резервы $1,3 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в мае составила $2 961,1 млн.
Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило $1 357,1 млн. Из этой суммы:
- $1 129,5 млн — от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $227,6 млн — от размещения валютных ОВГЗ.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $310,1 млн, из которых:
- $184,4 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- $67,1 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;
- $30,2 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
- $28,4 млн — уплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $296,3 млн.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В мае, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $55,8 млн.
«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта», — говорится в сообщении.
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