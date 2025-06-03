ФОП под защитой: ФГВФЛ гарантирует возмещение средств со всех счетов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) напомнил, что под гарантию подпадают средства как на текущих банковских счетах ФОП, так и на других счетах, открываемых для его нужд как физического лица. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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По состоянию на 1 мая 2025 года доля ФОП в структуре вкладчиков составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11%. Сумма их вкладов составила 157 млрд грн.

«Из месяца в месяц эти показатели остаются стабильными, как и стабильно неизменной является норма о 100% гарантию по банковским счетам физических лиц-предпринимателей, введенную на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения», — говорится в сообщении.

Выплаты Фонд начинает автоматически, предприниматель может получить свои средства в одном из банков — агентов Фонда.

Обеспечение защиты средств ФОП в банках является одним из факторов положительной динамики их количества: за четыре месяца 2025 в Украине открылось почти 82 тыс. новых ФОПов.

«Это люди, вклад которых в украинскую экономику и ценность для общества бесценные: ФОПы сами создают рабочие места (себе и наемным работникам), генерируют и претворяют в жизнь новые решения (которые часто потом становятся трендовыми), мобильны относительно реагирования на современные вызовы и ответственны в вопросе уплаты налогов», — отметила Виктория.