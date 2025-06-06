Вражда между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом поставила под риск контракты компании SpaceX на сумму около 22 миллиардов долларов, что может оказать серьезное влияние на космические программы США. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость Reuters от 6 июня.
Спор Маска и Трампа грозит срывом контрактов на $22 миллиарда
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Эскалация конфликта
Разногласия между Маском и Трампом возникли из-за критики Маском планов президента по снижению налогов и расходов, после чего ситуация быстро обострилась. Трамп пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, а тот в ответ заявил о выводе из эксплуатации космического корабля Dragon, являющегося частью соглашения с НАСА на $5 миллиардов и единственным американским судном, способным доставлять астронавтов на Международную космическую станцию.
Последствия для космической отрасли
По данным Reuters, если Трамп решит расторгнуть контракты SpaceX с НАСА и Пентагоном, это может притормозить развитие космической программы США. Конфликт уже нарушил сотрудничество, ранее приносившее SpaceX такие преимущества, как участие в программах освоения Марса и создания космического щита противоракетной обороны. Ситуация вызывает обеспокоенность тем, насколько далеко может зайти Трамп в политической мести, учитывая его предварительные вмешательства в государственные закупки.
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