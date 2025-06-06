Спор Маска и Трампа грозит срывом контрактов на $22 миллиарда

Вражда между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом поставила под риск контракты компании SpaceX на сумму около 22 миллиардов долларов , что может оказать серьезное влияние на космические программы США. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость Reuters от 6 июня.

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Эскалация конфликта

Разногласия между Маском и Трампом возникли из-за критики Маском планов президента по снижению налогов и расходов, после чего ситуация быстро обострилась. Трамп пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, а тот в ответ заявил о выводе из эксплуатации космического корабля Dragon, являющегося частью соглашения с НАСА на $5 миллиардов и единственным американским судном, способным доставлять астронавтов на Международную космическую станцию.

Последствия для космической отрасли

По данным Reuters, если Трамп решит расторгнуть контракты SpaceX с НАСА и Пентагоном, это может притормозить развитие космической программы США. Конфликт уже нарушил сотрудничество, ранее приносившее SpaceX такие преимущества, как участие в программах освоения Марса и создания космического щита противоракетной обороны. Ситуация вызывает обеспокоенность тем, насколько далеко может зайти Трамп в политической мести, учитывая его предварительные вмешательства в государственные закупки.