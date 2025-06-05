Израильский бизнесмен покупает часть БЦ «Леонардо» и ТРЦ «Универмаг „Украина“ в центре Киева

City Capital Group, принадлежащая израильскому бизнесмену Оферу Керзнеру, покупает два объекта коммерческой недвижимости в центре Киева — в первую очередь БЦ «Леонардо» и ТРЦ «Универмаг «Украина». Продавец — ирландская банковская корпорация IBRC. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Бизнес-центр «Леонардо» состоит из двух очередей общей площадью 60 000 кв. м. Керзнер покупает первую, которую открыли в 2005 году в здании бывшей гостиницы. Площадь объекта составляет 23 155 кв. м. Среди арендаторов — отделения банков Sense Bank и Universal Bank, магазин техники Miele, ресторан Ink.

Торговый центр «Универмаг «Украина», площадью 45 330 кв. м, имеет богатую историю — его построили более 50 лет назад. В 2004 году здание прошло масштабную реконструкцию. Среди известных арендаторов — «Велмарт», Brocard, Intertop, Pandora, Jysk, Reserved, Sinsa.

Стоимость сделки

Точная сумма пока не известна, но, по оценкам Forbes Ukraine, стоимость сделки может составлять от $70 до $100 миллионов.

Покупатель

City Capital Group — украинская девелоперско-инвестиционная компания, которая сосредотачивается на коммерческой недвижимости. Ее основал израильский предприниматель и меценат Офер Керзнер. Он ведет бизнес в Украине с 1998 года.