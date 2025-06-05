Как развивается ипотека во время войны

За 2,5 года работы «єОселя» стала самой успешной государственной ипотечной программой. Сегодня уже издано более 17 тыс. кредитов на более 28 млрд грн. Об этом, ссылаясь на данные Укрфинжилья, рассказала «Минфину» Елена Дмитриева, первая заместитель председателя правления Глобус Банка.

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Как работает «єОселя»

В то же время за 5 месяцев 2025 года по программе «єОеля» уже выдано 2 334 кредита на 4,3 млрд грн. В общей сложности 41% (960 шт.) из этого количества кредитов было оформлено на жилье площадью до 50 м². Также 34% недвижимости по «єОселе» — это жилье площадью от 50 до 73 м².

С начала 2025 года 40% недвижимости приобретено в новостройках, введенных в эксплуатацию (первая продажа), 19% — в объектах на стадии возведения, 41% — жилье на вторичном рынке.

С начала года 42% кредитов было выдано на приобретение жилья стоимостью от 2 млн грн до 3 млн грн, 30% — жилье стоимостью свыше 3 млн грн, 28% — от 1 млн грн. до 2 млн грн.

По сравнению с 5 месяцами 2024 доля объектов на первичном рынке (первая продажа и объекты на стадии возведения) выросла вдвое и составляет около 60% от общего объема ипотечных кредитов.

Как рассказал первый заместитель председателя правления «Укрфинжитла» Дмитрий Вербицкий, за 2,5 года программа «єОселя» доказала свою эффективность — более 17 тысяч семей получили жилье на более миллиона квадратных метров.

«Сегодня почти 60% жилья, приобретенного за „єОселей“, — в новостройках. Это свидетельствует не только о мощном спросе, но и о реальной поддержке украинского строительного рынка. Мы продолжаем сотрудничать с проверенными застройщиками, чтобы украинцы имели возможность инвестировать в жилье еще на этапе возведения», — подчеркнул он.

По словам Елены Дмитриевой, с начала года доля выданных «коммерческих» ипотечных кредитов (вне государственной программы «єОселя») в среднем составила 4,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 количество таких кредитов выросло на 2 п.п. При этом более 60% коммерческой ипотеки было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке и около 40% — на первичном.

По словам эксперта, за 5 месяцев 2025 года основные характеристики выданных ипотечных кредитов по коммерческим программам на первичном рынке жилья, в том числе по общим программам с девелоперами, почти не изменились: