Банкиры ожидают сохранения Нацбанком учетной ставки 15,5%

Нацбанк учитывая уровень инфляции по результатам апреля 15,1% и макроэкономические показатели оставит учетную ставку на уровне 15,5% годовых на ближайшем заседании 5 июня, считает подавляющее большинство опрошенных агентством « Интерфакс-Украина «банкиров.

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«Хотя инфляция продолжает расти, ожидаю, что НБУ на ближайшем заседании оставит учетную ставку без изменений. Удержание ставки на текущем уровне позволяет сохранить баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой постепенного экономического восстановления», — сказала агентству начальник управления управленческого учета и бизнес-анализа.

По ее прогнозу регулятор учтет ожидаемое ослабление инфляционного давления в конце лета, обусловленное снижением базового эффекта, стабилизацией цен на импорт и общим улучшением инфляционных ожиданий.

«Я ожидаю, что на июньском заседании правления Нацбанка учетная ставка останется на уровне 15,5%. На сегодняшний день макроэкономические предпосылки не дают достаточных оснований для ее изменения», — прокомментировал акционер и председатель правления Unex Bank Иван Свитек.

По его мнению, в условиях, когда инфляционные ожидания остаются стабильными, а экономика все еще уязвима, НБУ, вероятно, сочтет целесообразным сохранить текущий уровень ставки.

«Слишком раннее снижение может сформировать риски для ценовой стабильности и валютного рынка, в то же время повышение выглядело бы преждевременным и могло бы создать дополнительное давление на стоимость кредитования», — добавил банкир.

«Мы не прогнозируем изменения учетной ставки НБУ на заседании 5 июня 2025 года», — такого же мнения придерживается директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

Он считает, что сохранение учетной ставки соответствует устоявшейся политике Нацбанка в части стабилизации валютного рынка, контроля над инфляционными ожиданиями, а также сохранение привлекательности гривневых инструментов.

«Мы рассматриваем базовый сценарий — удержание ставки на существующем уровне, учитывая, что валютный рынок остается относительно стабильным, однако важным показателем при принятии решения будут также данные по инфляции за май 2025 года», — добавил Супрунович.

Разделяет мнение с коллегами о том, что НБУ оставит учетную ставку на уровне 15,5% годовых, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

«Учитывая макроэкономические показатели и уровень инфляции, ожидаем, что ставка останется на том же уровне или немного вырастет — на 0,5%», — поделились своими ожиданиями руководитель направления по розничному бизнесу Сенс Банка Юлия Тур.

Напомним

Нацбанк в марте повысил учетную ставку еще на 1 п.п. — до 15,5% годовых, но 18 апреля сохранил ее на этом уровне.

Как стало известно чуть позже, решение о сохранности ставки тогда поддержали все из 11 членов комитета монетарной политики (КМП).