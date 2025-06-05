ПУМБ запускает лизинг для ФЛП

ПУМБ Лизинг, как один из лидеров рынка среди украинских банков, предлагает физическим лицам-предпринимателям оформить финансовый лизинг.

Новый продукт ПУМБ Лизинг для физлиц-предпринимателей позволяет за несколько простых шагов получить в пользование авто: и для личных нужд, и для развития бизнеса.

«Мы предлагаем как новые, так и подержанные, легковые или грузовые автомобили, а также прицепы или другую технику от ведущих мировых производителей и их дилеров в Украине. — отмечает Лилия Жолкевская, руководитель центра продаж ПУМБ Лизинг. —Для предпринимателя стать владельцем авто и начать пользоваться им уже сейчас — удобно и доступно. Ведь процесс получения авто в лизинг у нас организован очень просто. Достаточно определиться с маркой и моделью авто, а все остальное выполнят специалисты ПУМБ Лизинг и сопроводят сделку максимально быстро и профессионально. Таким образом, предпринимателям остается только сосредоточиться на развитии собственного дела и его эффективности».

Условия финансового лизинга ПУМБ для ФЛП:

Сумма финансирования — от 250 тыс. грн до 5 млн грн

Ставки финансирования в гривне на легковые авто — от 0,01% при первоначальном взносе от 70%

Аванс от 0%, если стоимость нового авто составляет до 2 млн грн

Срок финансирования — от 1 до 5 лет

Преимущества лизинга для ФЛП от ПУМБ

Минимальный пакет документов

Принятие решения за 1 день

Ведущие бренды, представленные в Украине

Партнерские программы с ведущими мировыми производителями и дилерами

Гибкий подход к клиентам по возможности выбора графика в соответствии с сезонностью

Без дополнительных и скрытых платежей заключается только один договор финансового лизинга, остальное сделает банк (Страхование КАСКО и ОСАГО на весь срок лизинга, регистрация предмета лизинга, уплата налогов и сборов, укомплектование системами мониторинга GPS, администрирование страховых случаев.

Профессиональное консультирование 24/7

ПУМБ Лизинг открывает новые возможности для малых предпринимателей, работающих в сфере перевозок, также это могут быть разного рода салоны или сервисы или небольшие производства, а также IT или предприниматели из сферы HoReCa.

Предприниматель может оформить автомобиль в лизинг онлайн. Оставить заявку можно здесь.