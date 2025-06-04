Tether запустила стейблкоин XAUt0, регулятор Дубая одобрил стейблкоин RLUSD: что нового

Tether запустила стейблкоин XAUt0 на блокчейне TON

Компания-эмитент стейблкоина USDT — Tether — в партнерстве с TON Foundation сообщила о запуске XAUt0 — новой омничейн-версии своего золотого стейблокина Tether Gold (XAUt), который компания представила в июне 2024 года.

Построенный на стандарте Omnichain Fungible Token от LayerZero, токен XAUt0 обеспечивает доступ к золоту в цифровом формате без необходимости в обертывании или промежуточных сетях.

Первый запуск состоялся на The Open Network (TON) — блокчейне, предоставляющем доступ к токенизированному золоту благодаря тесной интеграции с экосистемой Telegram.

XAUt0 уже доступен пользователям Telegram-кошельков, а с третьего квартала 2025 года запланирована масштабная рекламная кампания.

«С XAUt0 мы даем возможность обладать настоящим золотом в цифровом виде со всеми преимуществами децентрализованных финансов», — отметил CEO Tether Паоло Ардоино.

Каждый токен XAUt0 подтверждает право собственности на одну тройскую унцию физического золота, хранящуюся в швейцарском хранилище и соответствующую стандарту London Good Delivery.

В Казахстане выпустят криптокартки с привязкой к кошелькам европейских бирж

Представители Национального банка Казахстана провели встречу с банками, криптобиржами и финтех-компаниями. Главной темой стало обсуждение новых экономических сервисов, основанных на токенизации и цифровых активах.

В частности, дан старт проекту криптокарт, интегрированных в экосистему Международного финансового центра «Астана». Они позволят расплачиваться за товары и услуги в цифровых активах.

«Данное решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру», — подчеркнули в Нацбанке.

Криптокартки будут связаны с кошельками на европейских платформах, лицензируемых МФЦА.

Такой механизм обеспечит легкость расчетов в имеющейся банковской инфраструктуре, считают в Нацбанке. Мгновения операций будут достигнуты путем интеграции с банками и специальными шлюзами МФЦА.

Кроме карт, в 2025 году Казахстан планирует запустить стейблкоины, привязанные к тенге, для криптовалютных расчетов. Также предусмотрены проекты по токенизации активов, недвижимости и выпуску токенов, приравненных к ценным бумагам.

Дополнительно разрабатываются системы учета оборудования для цифровых объектов, сервисы обмена и хранения криптоактивов, заявили представители регулятора. Все эти шаги по заявлению властей направлены на развитие экономики и повышение легальности криптосервисов в стране.

Tether инвестировала в криптобиржу Orionx

Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — объявила об инвестиции в чилийскую криптовалютную биржу Orionx в рамках раунда финансирования серии A.

Orionx ведет деятельность в Чили, Перу, Колумбии и Мексике, интегрируя криптовалюты в B2B и розничные финансовые системы и обеспечивая доступ к эффективным финансовым инструментам.

«Благодаря инвестициям компания сможет консолидировать региональные операции, усилить свои технологические возможности и масштабировать базирующуюся на стейблкоинах инфраструктуру для нужд в переводах, приеме платежей и казначейских услугах по всей Латинской Америке», — отметили в Tether.

Кроме того, в компании заявили, что Orionx расширит инфраструктуру для обработки транзакций, фиатных шлюзов и упростит привлечение новых пользователей. Компания также предоставит продавцам возможность расчетов в стейблкоинах.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что завершение раунда финансирования Orionx является не только поддержкой перспективной компании, но и частью стратегии Tether по расширению доступа к финансовым инструментам на основе стейблокинов для малообеспеченных сообществ в регионе.

Стейблкоин Ripple Labs получил «зеленый свет» от регулятора Дубая

Стейблкоин компании Ripple Labs — RLUSD — получил одобрение от Управления финансовых услуг Дубая (DFSA). Первыми контрагентами, которые внедрят актив в свои продукты, станут Zand Bank и Mamo.

DFSA — это регулятор, отвечающий за специальную экономическую зону Международный финансовый центр Дубая (DIFC). К обращению здесь доступны только те криптоактивы, которые получили одобрение от местных властей.

Признание таким RLUSD позволит компаниям, работающим в DIFC, включить стейблкоин в свои продукты и услуги. Среди первых — необанк Zand Bank и платформа Mamo.

«Цифровая экономика ОАЭ яркая и невероятно динамичная. И мы наблюдаем огромный интерес со стороны предприятий всех размеров к решениям по трансграничным платежам и хранению цифровых активов», — заявил управляющий директор Ripple по Ближнему Востоку и Африке Рис Меррик.