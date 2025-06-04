Tether запустила стейблкоин XAUt0, регулятор Дубая одобрил стейблкоин RLUSD: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июня 2025, 12:05 Читати українською

Tether запустила стейблкоин XAUt0, регулятор Дубая одобрил стейблкоин RLUSD: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Tether запустила стейблкоин XAUt0 на блокчейне TON

Компания-эмитент стейблкоина USDT — Tether — в партнерстве с TON Foundation сообщила о запуске XAUt0 — новой омничейн-версии своего золотого стейблокина Tether Gold (XAUt), который компания представила в июне 2024 года.

Построенный на стандарте Omnichain Fungible Token от LayerZero, токен XAUt0 обеспечивает доступ к золоту в цифровом формате без необходимости в обертывании или промежуточных сетях.

Первый запуск состоялся на The Open Network (TON) — блокчейне, предоставляющем доступ к токенизированному золоту благодаря тесной интеграции с экосистемой Telegram.

XAUt0 уже доступен пользователям Telegram-кошельков, а с третьего квартала 2025 года запланирована масштабная рекламная кампания.

«С XAUt0 мы даем возможность обладать настоящим золотом в цифровом виде со всеми преимуществами децентрализованных финансов», — отметил CEO Tether Паоло Ардоино.

Каждый токен XAUt0 подтверждает право собственности на одну тройскую унцию физического золота, хранящуюся в швейцарском хранилище и соответствующую стандарту London Good Delivery.

В Казахстане выпустят криптокартки с привязкой к кошелькам европейских бирж

Представители Национального банка Казахстана провели встречу с банками, криптобиржами и финтех-компаниями. Главной темой стало обсуждение новых экономических сервисов, основанных на токенизации и цифровых активах.

В частности, дан старт проекту криптокарт, интегрированных в экосистему Международного финансового центра «Астана». Они позволят расплачиваться за товары и услуги в цифровых активах.

«Данное решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру», — подчеркнули в Нацбанке.

Криптокартки будут связаны с кошельками на европейских платформах, лицензируемых МФЦА.

Такой механизм обеспечит легкость расчетов в имеющейся банковской инфраструктуре, считают в Нацбанке. Мгновения операций будут достигнуты путем интеграции с банками и специальными шлюзами МФЦА.

Кроме карт, в 2025 году Казахстан планирует запустить стейблкоины, привязанные к тенге, для криптовалютных расчетов. Также предусмотрены проекты по токенизации активов, недвижимости и выпуску токенов, приравненных к ценным бумагам.

Дополнительно разрабатываются системы учета оборудования для цифровых объектов, сервисы обмена и хранения криптоактивов, заявили представители регулятора. Все эти шаги по заявлению властей направлены на развитие экономики и повышение легальности криптосервисов в стране.

Tether инвестировала в криптобиржу Orionx

Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — объявила об инвестиции в чилийскую криптовалютную биржу Orionx в рамках раунда финансирования серии A.

Orionx ведет деятельность в Чили, Перу, Колумбии и Мексике, интегрируя криптовалюты в B2B и розничные финансовые системы и обеспечивая доступ к эффективным финансовым инструментам.

«Благодаря инвестициям компания сможет консолидировать региональные операции, усилить свои технологические возможности и масштабировать базирующуюся на стейблкоинах инфраструктуру для нужд в переводах, приеме платежей и казначейских услугах по всей Латинской Америке», — отметили в Tether.

Кроме того, в компании заявили, что Orionx расширит инфраструктуру для обработки транзакций, фиатных шлюзов и упростит привлечение новых пользователей. Компания также предоставит продавцам возможность расчетов в стейблкоинах.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что завершение раунда финансирования Orionx является не только поддержкой перспективной компании, но и частью стратегии Tether по расширению доступа к финансовым инструментам на основе стейблокинов для малообеспеченных сообществ в регионе.

Стейблкоин Ripple Labs получил «зеленый свет» от регулятора Дубая

Стейблкоин компании Ripple Labs — RLUSD — получил одобрение от Управления финансовых услуг Дубая (DFSA). Первыми контрагентами, которые внедрят актив в свои продукты, станут Zand Bank и Mamo.

DFSA — это регулятор, отвечающий за специальную экономическую зону Международный финансовый центр Дубая (DIFC). К обращению здесь доступны только те криптоактивы, которые получили одобрение от местных властей.

Признание таким RLUSD позволит компаниям, работающим в DIFC, включить стейблкоин в свои продукты и услуги. Среди первых — необанк Zand Bank и платформа Mamo.

«Цифровая экономика ОАЭ яркая и невероятно динамичная. И мы наблюдаем огромный интерес со стороны предприятий всех размеров к решениям по трансграничным платежам и хранению цифровых активов», — заявил управляющий директор Ripple по Ближнему Востоку и Африке Рис Меррик.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами