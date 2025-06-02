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2 июня 2025, 18:39 Читати українською

В Украине заработало агентство «ПлейСити» для регулирования игорного бизнеса

Государственное агентство «ПлейСити» начало свою деятельность в Украине, взяв на себя контроль над сферой игорного бизнеса. Об этом пишет Министерство цифровой трансформации.

Государственное агентство «ПлейСити» начало свою деятельность в Украине, взяв на себя контроль над сферой игорного бизнеса.

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Основные цели нового агентства

«ПлейСити» сосредоточится на цифровизации выдачи лицензий, исключив человеческий фактор: решение будет принимать электронная система по законодательно определенным критериям. Также планируется запуск онлайн-системы для мониторинга легальных казино в реальном времени, продолжение блокирования нелегальных сайтов и приложений, а также перезапуск рынка лотерей, который функционирует без лицензионных условий, не платя платежи и не подлежат государственному контролю.

Дополнительные задания агентства

Среди приоритетов — перезапуск реестра лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх, с планами создания полноценного продукта на базе платформы Дія.Engine. Кроме того, «ПлейСити» вместе с стражами порядка будет бороться с казино, имеющими связи с россией, путем санкций и аннулирования их лицензий.

Экономический эффект от изменений

В Минцифре отметили: «Ежегодно государственный бюджет теряет до 10 млрд грн налогов из-за теневого рынка азартных игр и лотерей. Детенизация сферы даст значительный прирост в налогах, которые затем направят на усиление обороноспособности страны».

Источник: Минфин
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