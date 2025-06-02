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2 июня 2025, 14:53 Читати українською

Украина пропустила платеж по ВВП-варрантам. Что это значит

2 июня 2025 года Украина пропустит очередной платеж по ВВП-варрантам — специальным ценным бумагам, которые были выпущены в 2015 году во время реструктуризации еврооблигаций. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, какие последствия будут для Украины.

2 июня 2025 года Украина пропустит очередной платеж по ВВП-варрантам — специальным ценным бумагам, которые были выпущены в 2015 году во время реструктуризации еврооблигаций.

Что такое ВВП-варранты

ВВП-варранты — это специальные ценные бумаги (деривативы) со сроком действия до 2041 года, выпущенные в ходе реструктуризации еврооблигаций в 2015 году правительством Яценюка — Яресько.

Выплаты по ним привязаны к темпам экономического роста:

  • Если экономика растет от 3 до 4%, то выплата составляет 15% от суммы роста свыше 3% ВВП,
  • Если более 4% — выплата составляет 40% от превышения более 4% ВВП (+ платеж за рост ВВП от 3 до 4%).
  • Выплаты осуществляются с лагом в два года (в 2025 году, по результатам 2023 года, в котором экономика выросла на 5,5%) и по 2025 год включительно ограничены 1% ВВП.
  • Выплата за 2023 год должна была бы составить $665,4 млн.

Как договаривались с кредиторами

С середины прошлого года Украина находилась в переговорах с кредиторами, владеющими ВВП-варрантами.

В марте-апреле этого года переговоры активизировались. Было предложено 2 варианта реструктуризации, один из которых предусматривал их обмен на еврооблигации на условиях выпуска 2024 года. То есть мы предлагали условия не хуже, чем для предыдущей реструктуризации.

Кредиторы, хедж-фонды, представляющие 30% держателей, выдвинули жесткие требования, неподъемные для Украины в свете продолжающейся войны. Договориться не получилось.

Украина приняла решение не платить кредиторам по этому инструменту, в соответствии с мораторием на такие платежи, введенного правительством в августе прошлого года и действующим до завершения реструктуризации по этим деривативам.

Со 2 июня ВВП-варранты, около 20% которых принадлежит Украине, будут иметь статус неработающего долга.

Технический дефолт — это не страшно

Пропуск заемщиком платежа по обслуживанию ВВП-варрантов означает технический дефолт по этому долгу. Исторически, с конца 90-х, мы, украинцы, негативно реагируем на любые новости, где речь идет о дефолте. На этих глубинных страхах иногда играют нечестные СМИ, эксперты и политики.

Впрочем, в данном случае волноваться точно не стоит. В отличие от прошлого года, когда Украина вела переговоры о реструктуризации, и также с подачи кредиторов периодически всплывала тема дефолта, сейчас ситуация иная:

  • В ходе прошлогодних переговоров о реструктуризации основной части внешнего коммерческого долга (еврооблигаций на $20 млрд) было договорено об устранении принципа кросс-дефолта. То есть дефолт по ВВП-варрантам не будет считаться дефолтом по другим внешним обязательствам Украины.
  • Реструктуризация деривативов предусмотрена программой EFF и поддерживается МВФ.
  • Украина продолжает получать внешнее официальное финансирование в рамках ERA (доходы от замороженных российских активов), Ukraine Facility, остается в программе МВФ.

Подытоживая. Это событие не повлияет на курсовую и финансовую стабильность. Обязательства по внешнему официальному финансированию бюджета партнерами продолжат выполняться. Из-за продолжающейся войны, предыдущей реструктуризации, наш суверенный кредитный рейтинг продолжает находиться на низком спекулятивном рейтинге, что отражает ограниченный дефолт или состояние, близкое к этому. Это уже учтено рынками, которые отреагировали на новость о пропуске платежа по ВВП-варрантам относительно спокойно.

И еще не менее важно: Украина остается преданной поиску компромиссного решения по справедливой реструктуризации с кредиторами, что не будет подрывать долговую устойчивость страны и перспективы экономического восстановления после войны. Надеюсь, такое конструктивное решение будет найдено в ближайшее время.

Источник: Минфин
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