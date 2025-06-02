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2 июня 2025, 15:50 Читати українською

Покупай в АТБ — выигрывай с àбанком! До 50 000 грн еженедельно и подарки каждому новичку

АТБ — это уже давно больше, чем просто супермаркет. Это любимое место покупок миллионов украинцев, где всегда ждут выгодные цены, постоянные акции и безумный выбор продуктов!

Чтобы сделать продуктовый шопинг украинцев еще более приятным, àбанк запускает масштабную акцию «Счастливые покупки в АТБ — денежные выигрыши с àбанком!». Участники могут еженедельно выигрывать денежные призы и получать гарантированные подарки — просто за обычные покупки с кобренд-картой «АТБ». В акции могут принять участие как новые, так и действующие клиенты, имеющие карту «АТБ» от àбанка.

Период действия акции: со 2 июня по 6 июля 2025 года.

Как принять участие?

Совершив 2 покупки от 200 грн в магазинах АТБ в течение одной акционной недели, рассчитываясь картой «АТБ» от àбанка — клиент автоматически становится участником розыгрыша главного приза — 50 000 грн бонусного вознаграждения.

Какие призы будут разыграны:

  • Еженедельно — 2 денежных приза по 50 000 грн как бонусное вознаграждение!
  • Гарантированный подарок — сертификат на 100 грн для покупок в сети АТБ — для новых клиентов или тех, кто еще не использовал карту «АТБ» в магазинах АТБ.

Акция продлится 5 недель, поэтому каждую неделю будут разыграны 2 денежных приза по 50 000 грн!

Эта акция от банка — возможность получить денежные призы за ежедневные покупки.

Больше деталей об условиях участия — на официальном сайте банка.

Об àбанке

àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,3 млн клиентов, и ежемесячно эта цифра неуклонно растет благодаря современным подходам. Основная миссия банка — напоминать о том, что каждый человек важен, отлично удовлетворяя потребности своих клиентов. Основная цель — предоставление технологичного сервиса в режиме online с помощью интуитивного мобильного приложения abank24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, сотрудники наших отделений готовы предоставить высокий уровень обслуживания каждому клиенту. Следите за официальными страницами банка в социальных сетях Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
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