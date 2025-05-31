НБУ упрощает валютный надзор за экспортными операциями

НБУ расширил перечень оснований для завершения банками валютного надзора за экспортными операциями украинских компаний, учитывая предложения банковского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Новые основания для завершения надзора

С 31 мая 2025 года банки смогут завершать валютный надзор за экспортными операциями на основе таких поступлений средств на счет компании:

от банка-гаранта (нерезидента) по гарантии, предоставленной для выполнения обязательств по оплате экспорта товаров;

от банка-гаранта (резидента) по гарантии, предоставленной для выполнения обязательств по оплате экспорта, при условии, что банк-гарант (резидент) предварительно получил средства в иностранной валюте от банка-контргаранта (нерезидента) по требованию контргарантии.

Цель перемен

Эти изменения направлены на нормирование правового поля для завершения банками валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по экспортным операциям, предусматривающим использование гарантий и контргарантий иностранных банков. Это будет способствовать более широкому применению украинскими экспортерами международных банковских инструментов, таких как гарантии и контргарантии для обеспечения поступления средств.

Значение для экономики

Новые правила помогут уменьшить объемы непоступления валютной выручки в Украину в случае невыполнения нерезидентами-контрагентами своих обязательств по экспортным договорам, что окажет положительное влияние на валютный рынок страны.