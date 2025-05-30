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30 мая 2025, 7:10 Читати українською

Миллиарды Ватикана: куда инвестирует и сколько зарабатывает Святой Престол

Недавно избранный новый Папа Римский, 69-летний Роберт Превост, принявший имя Лев XIV, стал не только духовным лидером для более 1,4 млрд католиков. Он возглавил мощную финансовую империю с многолетней историей под названием «Ватикан». О том, с чего начиналось ее богатство, на чем зарабатывает Святой Престол сейчас, и действительно ли он купается в деньгах, расскажет «Минфин».

Недавно избранный новый Папа Римский, 69-летний Роберт Превост, принявший имя Лев XIV, стал не только духовным лидером для более 1,4 млрд католиков.

Ватикан — самое маленькое официально признанное государство в мире. Он расположен в пределах Рима на территории всего 0,44 км², а его население насчитывает менее 1 000 человек.

Финансы Ватикана проходят через два отдельных субъекта. Ватикан — это физическое место жительства Папы и знаковых достопримечательностей Церкви. Он приносит деньги за счет туризма: входные билеты в музеи, экскурсии, доходы от продажи монет, марок и сувениров.

Административным и дипломатическим центром карликового государства является Святой Престол. Через него Ватикан получает пожертвования, он же распоряжается инвестициями. В центре всех этих финансовых потоков находится Банк Ватикана, официально именуемый Институтом религиозных дел (IOR). Сейчас Святой Престол инвестирует, придерживаясь ценностей Церкви, и избегает отраслей, которые противоречат ее учениям. Но так было не всегда.

С чего началась финансовая империя Ватикана

Основы современный финансовой империи Ватикана были заложены 11 февраля 1929 года. В этот день Бенито Муссолини, тогдашний премьер Италии, оформил возвращение Церкви к власти, подписав пакет договоров со Святым Престолом, т.н. Латеранские пакты:

  • Латеранский договор, предоставивший Ватикану полный суверенитет.
  • Финансовая конвенция, по которой Ватикану было выделено 750 млн лир наличными (сумма была сразу же конвертирована в $81 млн. Для сравнения: в течение десятилетия, предшествовавшего Латеранским соглашениям, Ватикан имел годовой бюджет в размере от $1 до $2 млн) и 1 млрд лир в виде итальянских облигаций под 5% годовых.
  • Конкордат, закрепивший налоговые привилегии и религиозную власть Церкви по всей Италии.

Должность директора Управления имуществом Апостольского Престола занял Бернардино Ногара. В своем исследовании Undervalued Shares пишет о нем следующее: инженер по образованию, Ногара изначально управлял горнодобывающими проектами в Уэльсе, Болгарии и Османской империи. Во время своего пребывания в Стамбуле он был назначен представителем итальянского Banca Commerciale, тогда крупнейшего частного банка страны.

В своей новой роли Ногара вошел в комитет, курирующий реструктуризацию долга Османской империи. У его семьи были тесные связи с католической церковью, поэтому он подружился с Папой Римским того времени, Бенедиктом XV. В 1914 году по наводке Ногары Папа инвестировал в выпущенные Османской империей облигации через свой личный счет и получил приличную прибыль.

Именно поэтому, даже после кончины Бенедикта XV в 1922 году, Ногара оставался на радаре властей Ватикана, и когда в июне 1929 года на банковский счет Ватикана поступила солидная сумма, правящий новый Папа Пий XI доверил Ногаре управление ею. Тот согласился принять новую должность при одном условии: никаких моральных ограничений на инвестиции, сообщает The International Investor.

Бернардино Ногара (1870−1958). Источник: La Civilta Cattolica

Результат его работы — рост активов на 2000% за десять лет, что эквивалентно годовой доходности в 36%, и это во времена Великой депрессии, распространения фашизма и мировой войны. «После Иисуса Христа самое важное, что произошло с Церковью, — это Бернардино Ногара», — писал в свое время Кардинал Фрэнсис Спеллман, архиепископ Нью-Йорка.

Что же дало возможность Ногаре добиться такого успеха на инвестиционном поприще? — Например, во время краха фондового рынка США в 1929 году он скупил по бросовым ценам акции «голубых фишек»: IBM, General Motors, Bethlehem Steel, RCA и TWA.

Эти компании процветали во время Второй мировой войны и послевоенного бума. Что еще более важно, они позволили Ватикану диверсифицироваться в доллары США, — валюту, которая сохраняла свою ценность, в то время как итальянская лира во время войны обесценилась на 3000%. В дневнике Ногары позже будет указано, что эти инвестиции стали «опорой послевоенной финансовой мощи Ватикана».

В 1933 году, когда банковский сектор Италии оказался на грани краха, правительство сформировало спасательную организацию Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) с государственными стимулами и необлагаемым налогом доходом.

Ногара продал государственные облигации Ватикана из Латеранского наследия и инвестировал значительные средства в IRI, вероятно, став его крупнейшим частным спонсором. Позднее IRI контролировал Alfa Romeo, Alitalia и Telefonica и доминировал в итальянской промышленности до своего роспуска в 1992 году.

Это был классический пример правильного инвестирования в кризисные ситуации.

Ногара также активно работал в сфере недвижимости через Società Generale Immobiliare (SGI), крупнейшую в свое время профильную компанию Италии.

Ватикану принадлежало 15% акций SGI, среди знаковых сооружений которой:

  • Комплекс Уотергейт (Вашингтон, округ Колумбия),
  • Rome Cavalieri (сейчас отель Waldorf Astoria).

В конце концов SGI продала акции Gulf and Western и была преобразована в Group SGI, которая в 1990-х годах перешла под контроль Opus Dei, организации внутри Католической церкви.

К 1960-м годам финансовые возможности Ватикана были ошеломляющими. По оценкам Finanz & Wirtschaft, на его долю приходилось 7−10% всего итальянского фондового рынка. The Economist предупреждал: если Ватикан избавится от своих акций, это может «ввергнуть итальянскую экономику в смятение».

Но Италия была лишь частью портфеля Святого Престола, в котором также находились активы Северной и Южной Америки, Швейцарии, которыми церковь владела через офшорные структуры.

Многократно преумножить первичный капитал Ватикана, полученный от Муссолини, Ногаре позволили несколько ключевых принципов, которые сформулировал он сам:

  • Инвестируйте в долгосрочной перспективе.
  • Покупайте, когда другие боятся.
  • Хеджирование по разным валютам и континентам.
  • И превыше всего — действуйте в тишине и смирении.

Как изменился подход к инвестированию сейчас

Инвестиционная история Ватикана сопровождалась не только крупными успехами, но и не менее масштабными финансовыми и коррупционными скандалами.

В 2021 году экс-глава банка Ватикана Анжело Калоиа был осужден на 9 лет за отмывание и хищение средств в крупных размерах. Его преступления пришлись на период 2002—2007 годов, когда руководитель банка города-государства вместе с группой подельников проводили сделки с недвижимостью, намеренно занижая ее стоимость. В ходе подобных действий, по данным следствия, было украдено около 57 млн евро.

Одним из самых громких скандалов, судебные тяжбы по которому продолжались и в 2025 году, стала сделка по покупке недвижимости в Лондоне. В 2013—2014 году чиновники государственного секретариата Ватикана выделили в общей сложности 350 млн евро брокеру Раффаэлю Минчионе для покупки объекта недвижимости в Лондоне.

Реальная стоимость купленного объекта в итоге оказалась намного ниже. В 2022 году финансовые власти Ватикана зафиксировали убыток в 140 млн евро по данным инвестициям, продав недвижимость фонду Bain Capital. В рамках следствия по данному делу, в декабре 2023 года за растрату и мошенничество в связи с организацией сделки в 2013—2014 годах тюремный срок в размере 5,5 лет получил кардинал Аджело Беччу.

Аджело Беччу. Источник: Vaticannews

Данная сделка, возможно, является лишь одним из многих примеров деятельности Ватикана по скупке недвижимости. Так, расследование The Guardian, проведенное в 2013 году, выяснило, что частью секретной империи коммерческой недвижимости Ватикана также являются офисные здания в одном из самых дорогих районов Лондона.

«Замаскированный под офшорными структурами, международный портфель церкви на протяжении многих лет формировался с использованием денежных средств, первоначально переданных Муссолини в обмен на папское признание итальянского фашистского режима в 1929 году. С тех пор международная стоимость сбережений Муссолини росла, пока не превысила 500 млн фунтов стерлингов», — пишет The Guardian.

Одним из скандальных эпизодов с участием банка Ватикана в начале правления предыдущего Папы, Франциска, стал инцидент с попыткой обналичивания фальшивых облигаций на 3 трлн евро в 2014 году.

Многочисленные финансовые скандалы вынудили Ватикан официально заявить об изменении инвестиционной политики. Они вступили в силу в сентябре 2022 года. Департаментам Ватикана было предписано закрыть свои инвестиционные счета или пакеты акций в иностранных банках, в том числе в Италии, и перевести их в Банк Ватикана, контролируемый Администрацией имущества Святого Престола (APSA).

Кроме того, в бюрократической структуре карликового государства появился еще один орган — комитет по надзору за инвестиционной этикой. Он следит, в том числе за тем, чтобы соблюдались основные принципы новой инвестиционной политики.

Приоритет отдается инвестициям, которые «способствуют построению более справедливого и устойчивого мира», включая активы, эмитенты которых являются экологически чистыми, отдают предпочтение чистой и возобновляемой энергии, биоразнообразию и переработке отходов.

Правила запрещают инвестиции в фонды, даже косвенно связанные с порнографией, азартными играми, оружейной и оборонной промышленностью, медицинскими центрами и лабораториями, выступающими за аборты, а также фармацевтическими компаниями, которые производят контрацептивы или работают с эмбриональными стволовыми клетками.

Не одобряются спекулятивные инвестиции в сырьевые товары, нефть, горнодобывающую промышленность, ядерную энергетику и алкогольные напитки.

Также в правилах говорится о необходимости избегать инвестиций в сложные финансовые и структурированные продукты, вложений, которые включают короткие продажи и внутридневную торговлю.

Помимо прочего, инвестиционные решения должны включать «фактор управления»: предпочтение отдается компаниям с кодексами этики и прозрачным, и финансово ответственным менеджментом. И, наконец, департаментам Ватикана было предписано выйти из инвестиций, не отвечающих указанным принципам.

Сколько и на чем зарабатывает Ватикан сейчас

Результаты Банка Ватикана за 2023 год (отчет за прошлый год появится этим летом) оказались впечатляющими:

  • Прибыль составила 30,6 млн евро.
  • Доходы от кредитной деятельности, по сравнению с предыдущим годом, выросли на 23%.
  • Доходы от финансовых услуг и трейдинга увеличились на 49%, доход от оплаты за услуги — на 31%.
  • Коэффициент капитала первого уровня — ключевой показатель финансовой устойчивости — составил 60%, что намного выше, чем принято считать в банковском мире.
  • Банк держит под контролем расходы, соотношение затрат к доходам составляет всего 48% (это означает, что на каждый заработанный евро он тратит всего 48 центов).

Кроме того, по результатам 2023 года:

Управление имуществом Апостольского Престола (APSA), которое управляет недвижимостью и инвестициями Ватикана, получило прибыль в размере 45,9 млн евро.

«Грош Петра» (Peter's pence), ежегодный сбор средств на благотворительные цели Папы, составил 48,4 млн евро. В общей сложности эти три источника принесли 124,9 млн евро годового дохода (2023), что в среднем составляет около 342 тыс. евро в день, подсчитало Finbold. «Однако эти цифры не учитывают другие основные источники дохода, такие как входные билеты в музеи, туризм или культурные мероприятия, которые, вероятно, приносят существенный доход, но не обнародуются публично», — уточняет издание.

В целом же финансовые операции Ватикана — сфера чрезвычайно закрытая. И судить по ней можно лишь из обрывочных сведений, публикуемых официально. Например, исходя из его финансового отчета, активы Банка Ватикана на конец 2023 года оценивались в 5,4 млрд евро.

Ранее ряд журналистских расследований дали представление о состоянии различных католических епархий за пределами Ватикана.

Австралийское издание The Age в 2018 году оценило общую стоимость объектов недвижимости и других активов Католической церкви Австралии в $30 млрд.

Согласно данным немецкого издания Handelsblatt, в 2017 году немецкие епархии Католической церкви в общей сложности собрали налоги в размере 6 млрд евро. При этом общий размер их активов был оценен в 26 млрд евро.

В ноябре 2024 года прозвучала одна из сравнительно недавних оценок финансовых возможностей Ватикана — причем со стороны представителей финансового руководства теократической монархии. Президент Банка Ватикана Жан-Батист де Франссу заявил о том, что Ватикан и его епархии по всему миру обладают средствами для инвестиций в размере $1,75 трлн.

Также Ватикан не раскрывает и деталей своей инвестиционной активности. Из открытых источников известно следующее: одним из основных его активов является недвижимость. По данным APSA за 2020 год, Ватикану принадлежат более 5 тыс. исторических зданий, офисных и жилых помещений.

Расположена недвижимость в основном в премиальных районах Рима — более 4 тыс. объектов, а также в Париже, Лондоне, Женеве и Лозанне. Они приносят доход через аренду и эксплуатацию. Но, например, примерно 40% помещений в Италии занимают монастыри, школы, больницы и приюты, и лишь 14% — сдаются в аренду по рыночным ценам.

Ватикан вкладывает средства в государственные облигации стран с высокой степенью надежности, в первую очередь — США и стран Европы. Хотя в последнее время Святой престол под давлением общественности, обвинявшем его в неравноправном подходе, стал инвестировать и в облигации развивающихся стран.

Ватикану принадлежат вложения в акции и облигации множества компаний, торгуемых на мировых биржах. Причем ни в одной компании Ватикан не участвует в капитале больше чем на 6%. Имеются в его инвестпортфеле и традиционные банковские депозиты, а также денежные средства. Длительное время ходили слухи о больших запасах золота, принадлежащих Ватикану, но достоверной информации на этот счет нет.

И, конечно, Ватикану принадлежит одна из крупнейших в мире коллекций уникальных реликвий и предметов искусства. Ее материальная оценка никогда не публиковалась. Конечно, вряд ли эти вещи когда-нибудь будут выставлены на продажу — ведь это и есть самые настоящие «вечные ценности».

Инвестиционные советы от Папы

Рядовому частному инвестору можно не только ловить обрывки сведений об удачных или не очень инвестициях Ватикана, но и получить советы от Папы Франциска, по чьей инициативе в 2022 году был опубликован документ, который призван помочь не только католикам, но и всем этически ориентированным инвесторам совмещать веру и моральные принципы при принятии инвестиционных решений, — «Mensuram Bonam» (в переводе «Добрая мера»).

Папа Римский Франциск

Папа советует: инвестируйте в компании, деятельность которых не противоречит церковному учению. Например, не рекомендуется инвестировать в компании, которые нарушают права своих работников, погрязли в коррупции, наносят серьезный ущерб окружающей среде, зарабатывают на производстве оружия, вызывающие зависимость наркотических препаратах, азартных играх или порнографии. Предпочтение рекомендуется отдавать инвестициям в предприятия, занятые реальной производственной деятельностью, а не спекулятивными операциями.

Рекомендуется по возможности участвовать в деятельности тех компаний, в которые вы вкладываете деньги. Например, посещать акционерные собрания публичных акционерных обществ при такой возможности, и своим голосованием способствовать улучшению их деятельности, причем не только финансовой. А для повышения эффективности такого влияния рекомендуется объединяться с людьми схожих взглядов.

Еще одна рекомендация — поддерживайте те проекты, деятельность которых не только приносит прибыль, но и способствует справедливости и защите человеческого достоинства.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
30 мая 2025, 8:56
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Цікава стаття, дякую)
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