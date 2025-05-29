Украина и МВФ договорились на уровне персонала по траншу в размере около $500 млн

Украина и МВФ договорились на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, очередной транш в размере около $500 млн. Украина сможет получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров Фонда, которое ожидается в ближайшие недели.

Таким образом, сумма выплат по программе составит более $10 млрд.

«По оценкам МВФ, несмотря на вызовы войны, экономика нашей страны остается устойчивой, а правительство продолжает внедрять необходимые изменения и реформы», — отметил глава правительства.