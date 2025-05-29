Устойчивость финсектора: оценки — лучшие за период полномасштабной войны

Руководители крупнейших банков и небанковских финансовых учреждений сохранили положительные оценки текущего состояния и устойчивости финансового сектора, оценив состояние дел с 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках финансового сектора» за май 2025 года.

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По данным опроса, почти половина респондентов оценили текущее состояние сектора как хорошее или очень хорошее. В общем, это наилучший показатель от полномасштабного вторжения.

Большинство респондентов отметили, что состояние финансового сектора за последние шесть месяцев не изменилось, а три четверти ожидают, что его состояние не изменится и в последующие шесть месяцев.

Несколько меньше половины руководителей финучреждений определили уровень риска в секторе в целом как средний, в пользу более оптимистичных оценок уменьшилась доля респондентов, оценивавших риски как очень высокие. Общий уровень риска в финансовом секторе финучреждения оценили как умеренно высокий с незначительным улучшением по сравнению с прошлым опросом.

С ноября 2022 г. большинство респондентов оценивают устойчивость финансового сектора к значительным негативным событиям как среднее или высокое.

Основным источником системных рисков в финансовом секторе, по мнению финучреждений, продолжает оставаться война с россией, в то же время заметно повысился риск мошенничества и киберугроз (+ 4 позиции с ноября 2024 года, второе место среди наибольших угроз). Риски качества человеческого капитала в финансовом секторе попадают в пятерку крупнейших источников риска уже три опроса подряд (+1 позиция с ноября 2024 года).

В то же время, существенно ослабились риски деятельности правоохранительных органов и судебной системы, а также риски общего уровня коррупции, качества законодательства и политической и социальной ситуации в стране.

Как отметила четверть опрошенных, склонность финучреждений к риску в дальнейшем повышается третий опрос подряд, однако две трети опрошенных заявили о неизменности риск-аппетита.