Приват, Ощад, А-Банк лидируют по приросту карт, в mono первое сокращение — НБУ

За январь-март 2025 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 4,1% (5,42 млн), достигнув 137,4 млн. Однако количество активных карт (с хотя бы одной операцией за месяц) увеличилось значительно меньше — всего на 1,2% (0,71 млн), до 59,4 млн. Об этом свидетельствуют обнародованные данные НБУ , сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно данным Национального банка, государственный Приватбанк сохраняет лидерство на рынке платежных карт. С начала 2025 года он увеличил общее количество действующих карт на 2,6% (1,49 млн) — до 58,17 млн штук, а активных — на 1,4% (0,44 млн), достигнув 31,97 млн штук.

В то же время Универсал Банк (mono), который в прошлом году активно догонял Приватбанк и занял второе место, в первом квартале этого года впервые зафиксировал уменьшение количества активных карт на 0,6% (0,06 млн) — до 9,72 млн. Хотя общее количество карт в обращении у mono все же выросло на 4,4% (0,8%).

Замыкающий тройку лидеров по количеству карточек Ощадбанк за первые три месяца увеличил их количество на 8,4% (1,49 млн) — до 19,22 млн штук. Он также является вторым по приросту активных карточек — на 2,9% (0,23 млн), до 8,00 млн штук.

Третье место по общему приросту карт занял А-Банк: его показатель вырос на 9,3% (0,81 млн) — до 9,52 млн штук. Количество его активных карт увеличилось на 2,8% (0,05 млн) — до 1,84 млн.

По этому показателю А-Банк уступает Райффайзен Банку, замкнувшему пятерку лидеров по приросту активных карточек в первом квартале, увеличив их количество на 0,7% (0,02 млн) — до 2,38 млн штук. Общее количество карт Райффайзен Банка выросло на 5,5% (0,34 млн) — до 6,49 млн штук.

Четвертое место по приросту активных карт за январь-март занял банк «Альянс» — его активные карты выросли на 0,03 млн (45,7%) — до 0,11 млн, тогда как общее количество карт увеличилось на 0,18 млн — до 0,32 млн.

Стоит также отметить ПУМБ, занявший шестое место по приросту действующих карт с начала года на +4,2% (0,25 млн) — до 6,4 млн. В то же время по приросту активных карт он показал скромный рост лишь на 0,2% — до 1,3 млн штук.

В десятку лидеров по количеству действующих карт вошел Сенс Банк, хотя с начала года количество его действующих карт уменьшилось на 12,5% (0,31 млн) — до 2,2 млн штук, а количество активных — на 0,1% — до 0,58 млн.

По количеству активных карточек места с 7-го по 10-е занимают: