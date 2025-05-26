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26 мая 2025, 10:15 Читати українською

Зеленский ввел санкции против основателя онлайн-казино Pin-Up

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против владельца российского казино Pin-Up Дмитрия Пунина и связанных с казино компаний. Об этом говорится в указе президента.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против владельца российского казино Pin-Up Дмитрия Пунина и связанных с казино компаний.

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Против кого ввели санкции

Ограничения введены против основателя казино, гражданина россии Дмитрия Пунина, а также граждан россии Ивана Банникова, Александра Матяшова; и компаний: УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ, ТРАНИТАДЕВЕЛОПМЕНТ, ТУРБО.ЮА. По информации Интерфакс-Украина. эти компании связаны с Pin-Up.

В январе сотрудники ДБР задержали владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько. Его правоохранители считают номинальным владельцем.

По данным ДБР, реальными владельцами коммерческой структуры под брендом PIN-UP, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Следствие выяснило, что Зотько не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию.

По данным YouControl, он является основателем и бенефициаром ООО «Укр Гейм Технолоджи» и ООО «ФК «Единое пространство». Последняя компания занималась проведением платежей в приложении «Действие» и получала из этого комиссию, однако недавно приложение полностью заменило компанию Зотька на государственный «Укргазбанк».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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