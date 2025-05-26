Фонд гарантирования выставляет на продажу ювелирные изделия Проминвестбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 29 мая 2025 выставляет на продажу активы ПАО « Проминвестбанк », а именно серебряные серьги и кольца, с начальной ценой лота — 993 тысячи гривен. Об этом сообщает ФГВФЛ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«29 мая в системе Прозорро.Продажи состоится аукцион по продаже активов ПАО „Проминвестбанк“, ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов. В этот раз на торги выставлен нетипичный лот — ювелирные изделия», — говорится в сообщении.

В состав лота №G32N027558 включено 1730 ювелирных изделий — серебряные серьги и кольца 925 пробы. Часть украшений украшены ювелирными камнями.