Фонд гарантирования вкладов физических лиц 29 мая 2025 выставляет на продажу активы ПАО «Проминвестбанк», а именно серебряные серьги и кольца, с начальной ценой лота — 993 тысячи гривен. Об этом сообщает ФГВФЛ.
Фонд гарантирования выставляет на продажу ювелирные изделия Проминвестбанка
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Что известно
«29 мая в системе Прозорро.Продажи состоится аукцион по продаже активов ПАО „Проминвестбанк“, ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов. В этот раз на торги выставлен нетипичный лот — ювелирные изделия», — говорится в сообщении.
В состав лота №G32N027558 включено 1730 ювелирных изделий — серебряные серьги и кольца 925 пробы. Часть украшений украшены ювелирными камнями.
Источник: Минфин
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