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26 мая 2025, 13:13 Читати українською

ПУМБ — лидер по объему онлайн кредитования предпринимателей с начала 2025 года

ПУМБ (Первый Украинский Международный Банк) по данным SME Banking Agency, с начала 2025 года стал лидером онлайн-кредитования предпринимателей.

С начала года ПУМБ выдал кредитов для ФЛП на общую сумму более 1,2 млрд грн. Более 3 тысяч предпринимателей воспользовались возможностью привлечь средства на развитие своего бизнеса.

Весь процесс — от заявки до получения средств — проходит онлайн, просто и быстро.

«Мы постоянно и активно работаем над тем, чтобы облегчить предпринимателям доступ к финансовым ресурсам для поддержки и развития их бизнеса. Среди наших новых решений — запуск автоматизированного расчета лимитов кредитования для клиентов ПУМБ. Чем больше оборотов в ПУМБ, тем чаще обновление предложений для предпринимателя. Быть нашим клиентом — не только удобно, но и выгодно», — отмечает Виктор Харковец, директор департамента микрокредитования ПУМБ.

Стоит отметить, что кредитование онлайн становится все более популярным среди предпринимателей, в первую очередь из-за удобства и быстроты оформления, выгодных условий и отсутствия залога и поручительства.

• Напомним, кредит «всеБИЗНЕС» может составлять до 1,5 млн грн, сроком до трех лет, без залога и поручительства.

• Решение об одобрении кредита принимается быстро — в течение нескольких часов.

• Оформляется кредитный договор полностью дистанционно, в мобильном приложении или в интернет-банкинге ПУМБ Бизнес.

• После оформления онлайн-договора деньги поступают на счет ФЛП и сразу становятся доступными для использования.

• Также ПУМБ предоставляет удобный сервис по проведению платежей, использованию кредитных средств и обслуживанию ФЛП в целом.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) является крупнейшим украинским универсальным банком с частным капиталом, который 34 года стабильно работает на банковском рынке Украины.

SME Banking Agency — международное информационно-аналитическое агентство с офисами в Лондоне, Вене и Киеве, которое предоставляет услуги банкам по исследованию рынка и стратегическому консалтингу в сегменте МСБ.

Источник: Минфин
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