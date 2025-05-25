Банк Ротшильдов признали виновным в отмывании денег

Седьмая палата по уголовным делам окружного суда Люксембурга признала банк Edmond de Rothschild (Europe) виновным по статьям об отмывании денег и сокрытии преступных доходов и постановила конфисковать 25 млн евро , ранее арестованных в рамках расследования. Об этом пишет Frank Media.

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Детали

Суд установил, что вина банка подтверждена, а меры, предусмотренные соглашением сторон, являются законными и соразмерными. Это первый случай в истории, когда люксембургский банк был осужден по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, говорится в сообщении суда.

Как установили следственные органы, в период с 2009 по 2013 год гражданин ОАЭ открыл в Edmond de Rothschild (Europe) десятки счетов на имя различных офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Кайманах и острове Мэн.

Как установили следствие и суд, именно через эти счета отмывались средства, выведенные из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), созданного для развития экономики Малайзии, но ставшего источником одного из крупнейших коррупционных скандалов в мире.

Банк, несмотря на признаки сомнительных операций и потенциального отмывания денег, вступил в «значимые деловые отношения» с этим клиентом и даже расширил сотрудничество.

Следователи подчеркнули, что транзакции проходили через сложную сеть международных юрисдикций и в итоге попадали на счета, открытые в банке. Суд признал, что Edmond de Rothschild (Europe) не предпринял надлежащих мер по проверке происхождения средств и нарушил нормы борьбы с отмыванием денег. При этом банк пошел на сотрудничество с властями, заключил соглашение и провел внутренние реформы, что позволило суду ограничиться конфискацией средств без дополнительных штрафов.

Это решение завершает первую часть расследования, касающуюся ответственности самого банка. Вторая часть, связанная с действиями конкретных сотрудников Edmond de Rothschild (Europe), будет завершена прокуратурой позже. Третья часть расследования, в отношении клиента банка и его компаний, остается открытой и активно продолжается, говорится в сообщении суда.

В пресс-службе Edmond de Rothschild (Europe) сообщили, что банк «принимает к сведению решение, вынесенное судом Люксембурга в рамках уголовного разбирательства, связанного с делом 1MDB».

Напомним

Фонд 1MDB официально больше не функционирует как активная структура и находится в процессе ликвидации.

1MDB создан в 2009 году экс-премьером Малайзии Наджибом Разаком для привлечения иностранных инвестиций.

Фонд быстро оказался в центре коррупционного скандала: вместо финансирования проектов миллиарды долларов были выведены через подставные компании и использованы для личного обогащения. Только по официальным данным, более $4,5 млрд были украдены или использованы не по назначению.

Расследования ведутся в 10 странах, включая США, Швейцарию и Сингапур.

Следователи проследили, как средства фонда шли на покупку недвижимости, произведений искусства, яхт и даже на финансирование фильма «Волк с Уолл-стрит». Центральной фигурой схемы считается малайзийский финансист Джо Лоу, который якобы организовал сеть офшоров для вывода денег. Среди обвиняемых — и сам Наджиб, и сотрудники Goldman Sachs, через который фонд размещал облигации.

Скандал подорвал доверие к глобальной финансовой системе, отмечает Bloomberg. Финансовые учреждения — от UBS, Credit Suisse, DBS и Standard Chartered до Falcon Private Bank, BSI SA, Coutts & Co., JPMorgan Chase и Goldman Sachs — получили многомиллионные штрафы, предписания регуляторов, а в ряде случаев и отзыв лицензий.

Сингапурские власти закрыли местные офисы BSI и Falcon за систематические нарушения норм борьбы с отмыванием денег, а JPMorgan и Rothschild были подвергнуты расследованиям и проверкам комплаенс-процедур в Швейцарии.

Власти Малайзии до сих пор пытаются вернуть похищенные миллиарды долларов и привлечь к ответственности всех причастных — включая международные банки и их сотрудников, участвовавших в сомнительных схемах с фондом 1MDB.