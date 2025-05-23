Украина и США запустили общий Инвестиционный фонд восстановления

В пятницу, 23 мая, Украина и США запустили совместный инвестиционный фонд для восстановления нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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«Украина и США завершили необходимые процедуры для создания Американско-украинского Инвестиционного фонда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко получила ноту от временной поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис.

Ранее украинское правительство передало свою ноту, а также Международная финансовая корпорация развития США (DFC) и государственная организация «Агентство по поддержке государственно-частного партнерства» (ГЧП) подписали два соглашения о коммерческом партнерстве.

«Мы делаем очередной шаг для укрепления и углубления отношений с нашим стратегическим партнером… Имеем равноправное соглашение, отражающее национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Соглашение, ориентированное на будущее, в котором США и Украина — равноправные партнеры, совместно вкладывающие в восстановление и развитие нашего государства», — заявила Свириденко.

DFC и Агентство ГЧП будут сотрудничать и инвестировать в ускорение экономического восстановления Украины. Фонд будет вкладывать средства, внесенные США и Украиной, в проекты по добыче природных ресурсов, нефть и газ, порты, а также соответствующую инфраструктуру нашей страны.

Кроме того, Фонд будет способствовать связям украинских компаний с потенциальными инвесторами в ресурсы, включая DFC. Фонд будет работать без ограничения во времени, но каждые 10 лет партнеры будут пересматривать его результаты.

Соглашение о недрах

«Минфин» писал, что 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда.

Кабинет Министров также обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.