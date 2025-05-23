В апреле предпринимателям выдали кредитов более чем на 4 миллиарда

В апреле 2025 года предприниматели получили 1150 кредитов на 4,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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С начала действия инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 46 781 кредит на общую сумму 151 млрд грн. За время действия военного положения выдано 41 632 таких кредита на 140,5 млрд грн.

По состоянию на 1 мая 2025 года 31 банк-кредитор обслуживает 22 211 кредитов на 76,2 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 34,3 млрд грн. Это 66% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд грн).

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 мая, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

Приватбанк — 14 962 кредита на общую сумму 22,6 млрд грн, что составляет 60% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк — 3055 кредитов на 11,1 млрд грн (53% от лимита банка);

Укргазбанк — 932 кредита на 10,4 млрд грн (71% от своего лимита);

ПУМБ — 707 кредитов на 7,6 млрд грн (76% от своего лимита);

Укрэксимбанк — 480 кредитов более чем на 7,3 млрд грн (78% от своего лимита).

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2 718 кредитов на общую сумму 10,3 млрд грн, а также в таких регионах:

в Днепропетровской области — 1 843 кредита на 6,1 млрд грн;

во Львовской — 1 839 кредитов на 5,7 млрд грн;

в Харьковской — 830 кредитов на 5,1 млрд грн;

в Киевской — 1 487 кредитов на 4,6 млрд грн;

в Одесской — 1 414 кредитов на 4,3 млрд грн.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах: