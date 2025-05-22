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22 мая 2025, 19:02 Читати українською

TikTok-тренды приводят к дефициту еще одного продукта

Из-за влияния wellness-эстетики и TikTok-трендов матча стал настоящим феноменом на рынке потребительских продуктов. За считанные годы этот японский чай превратился из нишевого продукта в символ здорового образа жизни. В то же время, как рассказывает совладелица Matchati Ольга Надбережная в колонке для NV, производство этого продукта не успевает за спросом. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Из-за влияния wellness-эстетики и TikTok-трендов матча стал настоящим феноменом на рынке потребительских продуктов.

Глобальный бум и его последствия

Рынок матча стремительно растет: по данным The Business Research Company, его объем достиг $3,48 млрд в 2023 году, и прогнозируется рост до $5,78 млрд к 2028 году со среднегодовым темпом роста (CAGR) 10,7%. Этот всплеск интереса обусловлен сочетанием факторов: от социальных сетей до растущего внимания к здоровому образу жизни.

Однако производство не успевает за спросом. Данные министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (MAFF) свидетельствуют, что в 2023 году Япония произвела 4 176 тонн матча, что почти в три раза больше, чем в 2010-м. Однако более половины этого объема экспортируется, а внутреннее потребление в Японии снижается. Ключевая причина — матча не является массовым товаром. Это ручной труд, ограниченное количество ферм и неспособность быстро масштабироваться.

Мягкие, молодые листья тенча, которые являются основой матча, срывают только в первые несколько дней весеннего сезона сбора урожая. Выращивание под затенением, сложный процесс обработки чайного листа и медленный помол на каменных жерновах — все это ограничивает объемы производства. Добавьте к этому климатические изменения и старение фермеров, и получите чрезвычайно уязвимую цепь поставок.

Япония уже внедряет государственные программы для поддержки выращивания tencha (сырья для матча), однако этого пока недостаточно для уравновешивания рынка.

Причины спроса

Во-первых, Япония переживает рекордный туристический подъем после пандемии COVID-19. Миллионы туристов открывают для себя матча впервые — часто с помощью кафе, традиционных церемоний или популярных японских десертов. И этот первый контакт превращается в долговременный интерес.

Во-вторых, гибкость в подаче. Хотя у матча естественно горький, травянистый вкус, он прекрасно сочетается с подсластителями — медом, сиропами, растительным молоком. Именно поэтому этот чай так легко интегрируется в современные рецепты: от латте до мороженого, десертов и даже коктейлей.

Еще одна причина — эстетика. Матча невероятно фотогеничный: ярко-зеленый, контрастный, эффектный в подаче. Именно благодаря этому он стал звездой ТikTok и неотъемлемым атрибутом сториз утренней рутины модных инфлюенсеров.

И, конечно, здоровье. Хотя объем кофеина в матча меньше, чем в кофе, он действует мягче и дольше. Кроме того, зеленый чай давно ассоциируется с высоким содержанием антиоксидантов.

Ситуация на украинском рынке

В Украине интерес к матча стремительно растет — как среди потребителей, так и среди кофеен, ресторанов и магазинов. Однако импортеры и HoReCa сейчас сталкиваются с серьезными вызовами.

Закупочная цена выросла на 25%, по сравнению с прошлым годом. Некоторые церемониальные сорта — аж на 75%. Соответственно, цены в кофейнях выросли на 20−30%. Для некоторых заведений это означает снижение маржи или временное исключение напитка из меню.

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Еще один фактор — квоты. Из-за глобального ажиотажа поставщики из Японии ввели ограничения на объем заказов. Это означает, что каждый импортер получает фиксированный лимит, даже если готов покупать больше. Такое распределение позволяет сохранять стабильность поставок, но добавляет напряжения в логистике и требует более тщательного планирования.

Источник: Минфин
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