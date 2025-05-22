Банки-банкроты в апреле перечислили кредиторам 795 млн грн

В апреле 2025 года ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц банки удовлетворили требования кредиторов на 795 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

АО «МР Банк» перечислил кредиторам 9-й очереди в лице государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины» 750 млн грн. В общей сложности с начала текущего года эта сумма составила почти 1,5 млрд грн.

Напомним

Согласно решению СНБО в мае 2022-го, Фонд заменил «материнские» структуры российских банков ПАО «Проминвестбанк» и АО «МР Банк» в реестре кредиторов на государство Украина. То есть сейчас государство — и кредитор 9 очереди, и акционер этих банков.

На сегодняшний день полностью удовлетворены восемь очередей кредиторов, в том числе бизнеса. И уже начали удовлетворять требования Государства Украины как кредитора 9-й очереди, в частности, за счет средств от управления и продажи активов.

Кроме того, в апреле более 26 млн грн было направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, а также более 17 млн грн — кредиторам 7-й очереди (в т.ч. бизнеса). Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 мая 2025 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 73,2 млрд грн, из которых около 18,0 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,4 млрд грн — Национальному банку Украины (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и залога).