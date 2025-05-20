Каким будет курс доллара в ближайшие три года: в Минэкономики дали прогноз

Первый заместитель председателя парламентского Комитета по финансам Ярослав Железняк обнародовал макропрогноз Минэкономики, подготовленный в апреле 2025 года. В документе, в частности, отмечены ориентировочные курсы доллара до 2028 года.

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Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно утвердить Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы не позднее 1 июня. По словам Железняка, в настоящее время в проекте прописаны такие показатели.

Средний курс гривны к доллару:

в 2025 году — 43,3 грн;

в 2026 году — 44,7 грн;

в 2027 году — 45,2 грн;

в 2028 году — 45,6 грн.

Курс гривны на конец года:

в 2025 году — 43,7 грн;

в 2026 году — 44,8 грн;

в 2027 году — 45,3 грн;

в 2028 году — 45,8 грн.

ВВП

Номинальный ВВП:

в 2026 году — 10 443,5 млрд грн;

в 2027 году — 11 920,9 млрд грн;

в 2028 году — 13 471,7 млрд грн.

Инфляция

Индекс потребительских цен (инфляция):

в 2026 году — 109,7%;

в 2027 году — 107,1%;

в 2028 году — 105,6%.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Минимальная заработная плата:

в 2026 году — 8 688 грн;

в 2027 году — 9 374 грн;

в 2028 году — 10 059 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц:

в 2026 году — 3 288 грн;

в 2027 году — 3 482 грн;

в 2028 году — 3 667 грн.

«Напомню, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня, поэтому еще что-то может измениться. Но не думаю, что существенно», — отметил Железняк.