Шведский центробанк призывает защищать наличные платежи

Центральный банк Швеции (Riksbank) предложил сделать обязательным прием наличных для оплаты товаров первой необходимости, изменив подход к идее безналичного общества, и призвал банки взять на себя больше ответственности за обращение наличных. Об этом пишет Finextra.

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Позиция Riksbank

В представлении в Комиссию по наличному обращению Riksbank подчеркнул важность доступа к наличным платежам для всех граждан, чтобы обеспечить устойчивость платежной системы. «Люди всегда должны иметь возможность оплачивать продукты питания, медицинские услуги и лекарства как цифровым способом, так и наличными», — отметил глава Riksbank Эрик Тедеен.

Причины инициативы

Глобальная нестабильность, кибератаки и отключение электроэнергии указывают на необходимость обеспечения возможности платежей без интернета. Riksbank выступает за то, чтобы крупные банки оказывали приоритетные услуги по овернайту и оперативной выдаче наличных для корпоративных клиентов.