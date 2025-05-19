ЕК ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2%, в 2026 — до 4,7%

Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2,0% из ожидаемых в ноябре 2,8%, а в 2026 году — согласно 4,7% с 5,9%, говорится в опубликованном в понедельник документе, пишет «Интерфакс-Украина».

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Почему ухудшили прогноз

«В 2025 году прогнозируется дальнейшее замедление экономической активности до 2,0%, поскольку война продолжает оказывать значительное давление на производственные мощности и деловые настроения в Украине. Экспорт снизится, что будет отражать падение промышленного производства, особенно в энергоемких отраслях, пострадавших от высоких цен на энергоносители, а также металлургической промышленности», — объяснила Еврокомиссия.

Она ожидает, что экспорт сельскохозяйственной продукции также снизится из-за уменьшения запасов после плохого урожая 2024 года, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

В то же время, по мнению экспертов ЕК, высокий импортный спрос на энергоносители, уголь и материалы, связанные с обороной и реконструкцией, будет поддерживать высокий уровень импорта, что приведет к отрицательному вкладу чистого экспорта в рост ВВП.

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Согласно прогнозу, экспорт в 2025 году увеличится всего на 1,8%, тогда как в 2026 году — на 11,4%, тогда как соответственно рост импорта составит 5,5% и 6,0%.

«Внутренний спрос, как ожидается, останется устойчивым благодаря значительному росту инвестиций, подкрепленному стабильными затратами на оборону и текущими аварийными ремонтами и реконструкцией, особенно в энергетическом секторе. По прогнозу, частное потребление также будет оставаться ключевым драйвером роста, хотя и более медленными темпами, поскольку высокая инф домохозяйств», — отмечается в документе.

Согласно ему, в перспективе к 2026 году рост реального ВВП ускорится до 4,7% при техническом предположении, что с начала года будут созданы условия для постепенного наращивания усилий по восстановлению на ранних стадиях. Ожидается, что восстановление будет происходить благодаря росту инвестиций в реконструкцию, устранению узких мест в экспорте и улучшению экономической уверенности, что должно превысить сдерживающий эффект от постепенного сокращения расходов на оборону.

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Ожидается, что счет текущих операций будет оставаться устойчиво отрицательным в течение всего прогнозного периода, что отражает значительный дефицит торговли и ослабление баланса вторичных доходов, поскольку международные гранты заменяются кредитами.

Дефицит внешней торговли

Дефицит внешней торговли товарами, по ожиданиям ЕК, увеличится в этом году до 16,2% ВВП с 15,9% ВВП в прошлом году, а в следующем уменьшится до 14,8% ВВП, дефицит платежного баланса — соответственно вырастет в этом году до 13,2% ВВП с 8,1% ВВП в прошлом году, а в следующем упадет.

«Прогноз характеризуется чрезвычайно высоким уровнем неопределенности, а риски склоняются в сторону ухудшения. Ухудшение ситуации в безопасности может усилить разрушение критически важной инфраструктуры, привести к дальнейшим перебоям в морском экспорте и углубить дефицит рабочей силы из-за длительной высокой мобилизации и внешней улучшения. проложить путь к более быстрому и масштабному восстановлению», — отмечает Еврокомиссия.

Безработица

Как говорится в отчете, масштабное перемещение населения вместе с призывом на военную службу значительно уменьшило количество рабочей силы с начала вторжения, что привело к острому дефициту и подтолкнуло среднюю номинальную заработную плату к росту на 23% в 2024 году. Несмотря на предполагаемое постепенное возвращение части внутренне перемещенных лиц, ожидается, что дефицит рабочей силы будет оставаться острым из-за медленной реинтеграции, длительного влияния войны на рабочую силу и устойчивого регионального и квалификационного несоответствия.

Поэтому уровень безработицы, по прогнозу, останется высоким, хотя и будет постепенно снижаться: с 14,8% в прошлом году до 13,8% в этом году и 11,6% в следующем.

Инфляция

Что касается динамики цен, то ЕК считает, что хотя инфляционное давление будет оставаться высоким на прогнозном горизонте, оно будет постепенно ослабляться благодаря жесткой монетарной политике, сдерживающей рост цен и ослаблению шоков предложения.

Таким образом, средняя инфляция после падения до 6,5% в прошлом году достигнет пика на уровне 12,6% в 2025 году, а затем замедлится до 7,7% в 2026 году.

В отчете также отмечается, что дефицит сектора общегосударственного управления сократился до 17,3% ВВП в 2024 году благодаря внедрению мер по мобилизации доходов, в частности, повышению налогов на топливо и табак, что помогло компенсировать рост государственных расходов.

В 2025 году дополнительные меры по мобилизации доходов, в частности, повышение военного сбора (1,4% ВВП) и повторное введение налога на прибыль банков (0,8% ВВП), как ожидается, продолжат поддерживать доходы бюджета. Однако постоянное давление высоких расходов, связанных с войной, в том числе на оборону, будет удерживать бюджетный дефицит на высоком уровне — примерно 18,4% ВВП.

«К 2026 году сильнейший экономический рост будет способствовать дальнейшему улучшению сбора доходов, а постепенное смещение расходов по военным потребностям на восстановление и реконструкцию будет способствовать значительному сокращению дефицита — до 10,6% ВВП. По прогнозу, государственный долг достигнет пика 109,8% ВВП в 2025 году 2026 году, что будет подкреплено прогнозируемым уменьшением дефицита в этом году», — прогнозирует Еврокомиссия.

Напомним

МВФ в конце февраля ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году на 0,5 процентных пункта — до 2−3%, а Всемирный банк чуть позже — с 6,5% до 2%.

НБУ в апреле снизил ожидания роста экономики Украины в текущем году до 3,1% с 3,6% в предыдущем январском макроэкономическом прогнозе, в следующем — с 4,0% до 3,7%.

В мае ЕБРР также ухудшил прогноз ВВП для Украины уже второй раз за этот год. Теперь от составляет 3,5%, а на следующий год — 5%