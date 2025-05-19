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19 мая 2025, 9:47 Читати українською

Доход компаний-лидеров в сфере строительства вырос на 41%

49,49 млрд грн составил совокупный доход компаний-лидеров в сфере строительства по данным Индекса Опендатабота 2025 года. Это на 41% больше, чем в 2023 году. Тройка лидеров почти неизменна уже три года подряд.

49,49 млрд грн составил совокупный доход компаний-лидеров в сфере строительства по данным Индекса Опендатабота 2025 года.
Фото: depositphotos

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Более 49 млрд грн дохода получила десятка топовых компаний в сфере строительства в Индексе Опендатабота 2025 года. Это на 41% больше, чем в 2023 году. Совокупная прибыль лидеров выросла в 1,6 раза — до 3,09 млрд грн.

Львиная доля дохода топа приходится на 5 компаний, специализирующихся на строительстве дорог: 75% или 36,9 млрд грн.

Еще четыре компании занимаются строительством жилых и нежилых построек — их вклад более скромный: 20% дохода. Одна компания в рейтинге работает в узкой сфере разведывательного бурения.

Тройка лидеров

Уже третий год тройка лидеров Индекса строительной отрасли подряд почти неизменна. Абсолютный лидер — Автомагистраль-Юг из Одессы, владелец — Александр Бойко. В 2024 году компания заработала 13,2 млрд грн (27% общего дохода топа), что в 1,6 раза превышает показатели 2023. Прибыль — рекордные 1,36 млрд грн.

На втором месте — винницкая Автострада Максима Шкиля. Компания заработала 10,8 млрд грн (+30%) и нарастила прибыль в 1,6 раза — до 74,6 млн грн.

В компании отмечают, что Автострада входит в десятку крупнейших доноров Сил обороны Украины, перечислив более 2,1 млрд грн с начала полномасштабной войны. Компания активно участвует в восстановлении критической инфраструктуры, в частности водопроводов и объектов энергетики. А также один из крупнейших налогоплательщиков в своей отрасли.

Третье место — одесский Ростдорстрой (Евгений Коновалов и Юрий Шумахер). Компания увеличила доход на 15% (до 6,85 млрд грн), в то же время прибыль сократилась на четверть.

На четвертую строчку поднялась Онур Конструкцион Интернешнл из Львова (владельцы — турецкие предприниматели Четинджевиз Онур и Ихсан). Ее доход вырос на 30% — до 3,82 млрд грн, а прибыль почти в три раза: до 418 млн грн.

Пятое место — новичок Индекса, компания Ателье де Франс Киев, компания, занимающаяся реставрацией памятников архитектуры. Ее доход вырос в 6,4 раза — до 2,9 млрд грн, прибыль — втрое (44 млн грн). Владелец — француз Куртуа Антуан, Филипп, Мари.

Кто выбыл из Индекса

В 2025 году рейтинг покинули:

  • компания Солагро, у которой изменился вид деятельности;
  • «Природные ресурсы» (семья Пинчуков) — доход уменьшился на 15%, но прибыль выросла до 656 млн грн;
  • Киевгорстрой — доход упал вдвое (904 млн грн), но компания наконец-то вышла в плюс;
  • Монолит стройсервис — за год показатели почти не изменились, но стабильности оказалось недостаточно, чтобы попасть в десятку лучших;
  • Укргидроэнергострой — несмотря на рост дохода до 2,03 млрд грн, компания совершила год с убытком (-61 млн грн).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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