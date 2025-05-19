ПУМБ первым предоставил банковскую гарантию для участия в аукционе по продаже электроэнергии на Украинской энергетической бирже

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 мая 2025, 18:10 Читати українською

ПУМБ первым предоставил банковскую гарантию для участия в аукционе по продаже электроэнергии на Украинской энергетической бирже

ПУМБ стал первым банком в Украине, выпустившим банковскую гарантию для обеспечения участия клиента в аукционе по продаже электрической энергии, проводимой на платформе Украинской энергетической биржи (ООО «УЭБ»).

ПУМБ стал первым банком в Украине, выпустившим банковскую гарантию для обеспечения участия клиента в аукционе по продаже электрической энергии, проводимой на платформе Украинской энергетической биржи (ООО «УЭБ»).

Сегодня на таких аукционах до 50% суммы гарантийного взноса, обеспечивающего выполнение обязательств покупателя по двустороннему договору купли-продажи, может быть предоставлена ​​в виде банковской гарантии.

Этот инструмент призван повысить надежность выполнения заключенных договоров и снизить риски для генерирующих компаний. Покупатели, в свою очередь, получают возможность более эффективно управлять своими финансами, не отвлекая весь объем средств из обращения.

Банковские гарантии принимаются исключительно от банковских учреждений, прошедших аккредитацию в соответствии с требованиями Регламента организации и проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии на ООО «УЭБ». ПУМБ не только одним из первых получил статус аккредитованного банка, но и стал первым в Украине, фактически предоставившим такую ​​гарантию для аукциона по продаже электроэнергии.

Банк провел комплексную подготовительную работу, чтобы предоставить участникам рынка возможность полноценно воспользоваться новым механизмом обеспечения выполнения своих обязательств по заключенным соглашениям.

Напомним, что Украинская энергетическая биржа (ООО «УЭБ») является товарной биржей, являющейся организатором электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам, а также является организатором биржевых торгов на рынках природного газа и других биржевых товаров.

По состоянию на 01.04.2025 ПУМБ входит в ТОП-3 банков Украины по размеру портфеля банковских гарантий и продолжает развивать это направление. Общий объем гарантий составляет 8,9 млрд грн — это самый высокий показатель за все время работы банка с гарантийными инструментами.

ПУМБ предоставляет широкий спектр банковских гарантий: тендерные, гарантии исполнения договора, возврат аванса, платежные, таможенные, обеспечение кредита, исполнение гарантийных обязательств и т. д. В случае необходимости банк подтверждает свои обязательства по документарным инструментам через разветвленную сеть иностранных банков-партнеров.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами