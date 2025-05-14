Microsoft сокращает 3% штата, что коснется около 7000 человек

Компания Microsoft сообщила об увольнении 3% своих работников, что составляет примерно 7000 человек из общего количества 228 000 сотрудников, и это коснется всех команд по всему миру. Об этом пишет NBC News.

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Цель сокращений

«Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании для достижения успеха на динамичном рынке», — пояснил представитель Microsoft в комментарии для СМИ. Также планируется снизить количество уровней управления.

Финансовые показатели

Несмотря на сокращения, за последние три месяца Microsoft заработала $70,1 млрд. дохода и $25,8 млрд. чистой прибыли, что превысило ожидания.

Предварительные увольнения

В 2023 году Microsoft уже сокращала штат, уволив около 11 000 работников. В январе 2025 года также происходили увольнения, зависевшие от производительности сотрудников.