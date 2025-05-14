Приватбанк запускает продажу билетов на европейские железные дороги

Украинцы, путешествующие по Европе, теперь могут приобрести билеты на популярные направления ведущих железнодорожных компаний Германии, Австрии и Чехии через платформу Приватбанка . Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что информация доступна на украинском языке, оплата производится картой Приватбанка, а техническая поддержка работает круглосуточно.

«Это новый в Украине сервис, который предлагает больше возможностей для путешествий и устраняет барьеры, с которыми часто сталкиваются украинцы за рубежом: языковой барьер, разнообразие европейских платформ и трудности в поиске билетов на поезда», — говорится в сообщении.

Напомним

Приватбанк возобновил продажу ж/д билетов в Приват24 после ликвидации Укрзализныцей последствий кибератаки на сервисы компании.