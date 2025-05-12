Nissan планирует сократить 20 000 работников из-за миллиардного ущерба

Японский автопроизводитель Nissan Motor объявил о сокращении более 10 000 рабочих мест, а в общей сложности с предварительными планами — до 20 000, что составляет 15% штата. Об этом пишет Reuters.

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Причины сокращений

Компания стремится повысить эффективность из-за падения продаж в США и Китае. Nissan ожидает рекордный чистый убыток в 700−750 миллиардов иен (4,74−5,08 миллиарда долларов) за завершившийся в марте финансовый год из-за расходов на обесценение. Компания также закрывает три завода, в том числе в Таиланде, и отказалась от строительства завода аккумуляторов на Кюсю стоимостью $1,1 миллиарда.

Вызовы на рынке

Nissan потерял позиции на рынке электромобилей в США, не успел адаптироваться к спросу на гибриды, а в Китае претерпел падение продаж. Для возобновления позиций в Китае компания планирует выпустить 10 новых моделей в ближайшие годы. В прошлом году Nissan уже сократил 9000 работников и снизил мощности на 20%. Компания не комментировала новые сокращения.