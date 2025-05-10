Литва создает систему карточных платежей, работающих без интернета

Литва работает над системой расчетов банковскими картами, которая будет функционировать без интернета во время мобилизации или чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет LIGA.net.

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Цели и возможности системы

Член правления Банка Литвы Симонас Крепшта пояснил: «Такая система действительно разрабатывается. Мы уже немного говорили об этом раньше, но она разрабатывается и ведется подготовка к тому, чтобы во время мобилизации, если не будет интернета, была возможность платить не только наличными, но и платежными картами». Система позволит покупать товары первой потребности, например еду, лекарства или горючее, даже при отсутствии связи или ограничений на счете, но только для базовых потребностей, а не для любых покупок.

Участники проекта

Разработка осуществляется совместно с правительством Литвы, Министерством обороны, Центром кризисного управления, платежными системами Visa и Mastercard, а также банками и торговыми сетями. Если парламент примет необходимые изменения в закон весной 2025 года, система заработает через несколько месяцев.

Дополнительные мероприятия

Система предназначена в первую очередь для мобилизации, но может применяться и в других случаях отключения интернета. Также в случае сбоев часть банкоматов в Литве будет оставаться доступной для снятия наличных.