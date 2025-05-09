12 лет за махинации с криптой: В США приговорили к заключению основателя Celsius Network

Основатель и бывший генеральный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Алекс (Александр) Машинский приговорен к 12 годам лишения свободы после того, как в декабре он признал себя виновным в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters.

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Приговор Машинскому объявил федеральный судья Джон Колтл, и это один из самых продолжительных сроков по уголовным делам, связанным с крахом криптовалютного рынка в 2022 году.

Федеральные прокуроры заявили, что 59-летний Машинский вводил в заблуждение клиентов по безопасности Celsius и искусственно завышал стоимость собственного токена компании — CEL.

Они требовали по меньшей мере 20 лет тюрьмы, называя это «справедливым наказанием» за то, что Машинский обманул тысячи людей и нанес ущерб на миллиарды долларов, при этом получив более $48 млн личной выгоды.

Машинский просил назначить ему год и один день заключения, заявляя, что испытывает раскаяние и хочет исправить ситуацию перед своей семьей и бывшими клиентами Celsius. Его приговор также предусматривает три года надзора после увольнения и конфискации имущества на $48,4 млн.

Адвокаты Машинского не предоставили комментарии.

Celsius Network

Компания Celsius Network, основанная в 2017 году в Гобокене (штат Нью-Джерси), подала заявление о банкротстве в июле 2022 года, после того как на фоне падения цен на криптовалюту клиенты массово начали выводить средства.

Криптозаемщики обещали легкий доступ к кредитам и высокие процентные ставки вкладчикам, заимствуя токены институциональным инвесторам, пытаясь заработать на разнице.

Celsius предлагала до 17% годовых на некоторые депозиты, однако на момент обращения в суд о защите от банкротства ее дефицит составил $1,19 млрд.

На Машинского также подали гражданские иски Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), Федеральная торговая комиссия США (FTC) и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Машинский родился в Украине, но его семья впоследствии эмигрировала в Израиль. Он переехал в Нью-Йорк после визита в город в 1988 году.