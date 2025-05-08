Скандинавские страны запускают систему офлайн-платежей на случай кибератак

Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Эстония разрабатывают систему офлайн-платежей по банковским картам, которая позволит обеспечивать критически важные расчеты в случае потери интернет-соединения, включая возможные кибератаки или акты саботажа. Об этом сообщил член правления Банка Финляндии Туомас Валимак, пишет Reuters.

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Детали

Необходимость создания резервных решений стала особенно актуальной после ряда инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море.

«Вероятность серьезных сбоев в работе сетей возросла из-за изменившейся геополитической обстановки. В Европе идет война, и в ее контексте наблюдаются различные формы гибридного воздействия и давления, включая попытки нарушить или перерезать связи», — заявил Валимаки.

По его словам, системы платежей становятся очевидной целью, поскольку играют ключевую роль в повседневной жизни. В Финляндии лишь около 10% населения используют наличные как основной способ оплаты — остальные транзакции зависят от стабильного интернет-соединения и международной инфраструктуры.

На этом фоне Финляндия, а также Швеция, Норвегия, Дания и Эстония планируют внедрение решений, позволяющих проводить карточные операции без подключения к интернету. Технология предполагает использование терминалов, которые шифруют и хранят данные о транзакциях до момента восстановления связи.

Центробанк Швеции сообщил, что рассчитывает запустить такую систему к 1 июля 2026 года — она позволит оплачивать товары первой необходимости при сбоях продолжительностью до недели. Центральные банки других стран пока не прокомментировали планы официально.

Инициатива также связана с уязвимостью существующей платежной инфраструктуры. В 2023 году крупнейший банк региона — Nordea — стал жертвой беспрецедентной кибератаки, которая в течение нескольких недель ограничивала доступ клиентов к онлайн-счетам.

Валимаки подчеркнул, что вся Европа слишком зависима от американских платежных систем, в частности Visa и Mastercard. По его словам, ощущение выбора — дебетовая или кредитная карта, Apple Pay — обманчиво: все они завязаны на инфраструктуру этих двух компаний.

В ответ на вызовы Финляндия намерена в течение нескольких лет внедрить национальную систему мгновенных платежей, а с 2026 года сделать доступными офлайн-транзакции для потребителей.

Дополнительно страна создаёт систему резервных банковских счетов: в случае неработоспособности банков граждане смогут получить доступ к своим средствам через Национальное агентство финансовой стабильности.

Цифровое евро, над которым работает Европейский центробанк, также рассматривается как потенциальная альтернатива, но его внедрение потребует времени и политической поддержки всех стран еврозоны, отмечает агентство.