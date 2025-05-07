Чистая прибыль ОТП Банка упала на 24%

ОТП Банк в первом квартале 2025 года заработал 1,19 миллиарда гривен чистой прибыли, что на 24% (370 миллионов гривен) меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом говорится в финансовой отчетности банка.

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Финансовые показатели

Прибыль до налогообложения составила 1,59 миллиарда гривен, что на 23,7% (490 миллионов гривен) ниже, чем в прошлом. Чистый процентный доход вырос на 5,5% до 2,26 миллиарда гривен, а чистый комиссионный доход — на 10,7% до 270 миллионов гривен. Прибыль от операций с иностранной валютой упала на 21,4% до 50 миллионов гривен, но переоценка валюты принесла 250 миллионов гривен прибыли против убытка 140 миллионов гривен в 2024 году.

Убытки и расходы

Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми инструментами по справедливой стоимости (280 миллионов гривен) и от уменьшения полезности (150 миллионов гривен), тогда как в прошлом году эти статьи принесли прибыль. Расходы на персонал выросли на 12,5% до 510 миллионов гривен, а операционные и административные расходы — на 8,8% до 160 миллионов гривен.

Активы и капитал

Общие активы банка выросли на 4,7% до 119,25 миллиарда гривен, обязательства — на 4,2% до 93,20 миллиарда гривен. Кредиты банкам выросли с 10,8 до 24,22 миллиарда гривен, а клиентам — на 3,6% до 32,41 миллиарда гривен. Инвестиции в ценные бумаги сократились с 62,37 до 50,73 млрд грн. Собственный капитал увеличился на 6,8% до 22,01 млрд грн, с нераспределенной прибылью 13,39 млрд грн.