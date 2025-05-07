Украинцы активнее стали покупать подержанные автомобили из-за границы. Самые популярные модели

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 5%, сообщает Укравтопром.

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Рынок подержанных авто

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%. Далее следуют: электромобили — 23%; дизельные — 22%; гибриды — 5%; авто с ГБО — 4%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Топ-10 самых популярных моделей луны

VW Golf — 1189 ед;

Renault Megane — 838 ед.;

Skoda Octavia — 696 ед.;

Tesla Model Y — 552 ед.;

Nissan Leaf — 544 ед.;

Audi Q5 — 511 ед.;

VW Tiguan — 510 ед.;

VW Passat — 491 ед.;

Nissan Rogue — 488 ед.;

Tesla Model 3 — 478 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,5 года.

Всего с начала года украинцы приобрели 71,3 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.