В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с апрелем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 5%, сообщает Укравтопром.
Украинцы активнее стали покупать подержанные автомобили из-за границы. Самые популярные модели
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Рынок подержанных авто
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%. Далее следуют: электромобили — 23%; дизельные — 22%; гибриды — 5%; авто с ГБО — 4%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Топ-10 самых популярных моделей луны
- VW Golf — 1189 ед;
- Renault Megane — 838 ед.;
- Skoda Octavia — 696 ед.;
- Tesla Model Y — 552 ед.;
- Nissan Leaf — 544 ед.;
- Audi Q5 — 511 ед.;
- VW Tiguan — 510 ед.;
- VW Passat — 491 ед.;
- Nissan Rogue — 488 ед.;
- Tesla Model 3 — 478 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,5 года.
Всего с начала года украинцы приобрели 71,3 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.
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Источник: Минфин
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