Блэкаут в Испании нанес экономике ущерб на 400 миллионов евро

Самый масштабный блэкаут в истории Испании обошелся экономике в 400 миллионов евро . Об этом свидетельствуют данные CaixaBank SA, сообщает Bloomberg.

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Согласно предварительной оценке CaixaBank SA, базирующейся на использовании карт, онлайн-покупках и снятии наличных в банкоматах, потребительские расходы испанских домохозяйств упали на 34% 28 апреля, когда большая часть континентальной Испании пострадала от многочасового отключения электроэнергии.

Падение частично компенсировалось в последующие дни, поэтому в итоге расходы оказались на 15% ниже обычного.

«Мы оцениваем, что отключение электроэнергии будет иметь однократное влияние на квартальный ВВП менее чем на одну десятую процентного пункта, менее 400 млн евро», — говорится в отчете банка.

Блэкаут

Сбой начался около 12:30 по местному времени, оставив около 50 миллионов человек по всей Испании и Португалии без электроэнергии. Правительство Мадрида по-прежнему расследует точные причины отключения электроэнергии, которое привело к нарушению работы общественного транспорта, телекоммуникаций и розничной торговли.

Экономика Испании

Испанская экономика, как ожидается, вырастет на 2,6% в этом году и на 2,2% в 2026 году. В последние годы страна показывает самые лучшие результаты среди крупнейших экономик еврозоны.

По оценкам Bloomberg, из-за блэкаута экономика Испании может потерять до 0,5% квартального ВВП, однако часть этих потерь, вероятно, удастся компенсировать в течение следующих дней и недель.