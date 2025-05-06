В системе Prozorro.Продажи на этой неделе (с 5 по 9 мая) запланирована продажа активов семи банков, находящихся в состоянии ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая стартовая стоимость всех лотов составляет 400,3 миллионов гривен. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов более чем на 400 млн грн
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Наибольшую долю в объеме торгов — почти 273,4 миллиона гривен — составляют права требования по кредитам. Еще 107 миллионов гривен приходятся на недвижимость, земельные участки, транспорт и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками была оценена в 19,9 миллиона гривен.
Активы каких банков будут продавать
ПАО «КСГ Банк» — на общую сумму 239,7 млн грн, из которых за 231,8 млн грн выставляются права требования по кредитам и за 0,3 млн грн — основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 7,6 млн грн.
ПАО «Проминвестбанк» — с начальной ценой 96,5 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.
АО «Банк Форвард» — на общую сумму 41,2 млн грн, из них с начальной ценой 39,5 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 1,7 мл грн — основные средства.
АО «МР Банк» — на общую сумму 15,3 млн грн, из которых за 4,3 млн грн выставляются на продажу объекты недвижимого имущества и другие основные средства, за 2,1 млн грн — права требования по кредитам. Кроме того, с начальной ценой 8,9 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком.
АО «АКБ «Конкорд» — с начальной ценой 3,3 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком.
АО «Укрстройинвестбанк» — с начальной ценой 2,5 млн грн на продажу выставлены основные средства.
АО «Мегабанк» — с начальной ценой 1,7 млн грн на продажу выставлены объект недвижимого имущества, транспорт и другие основные средства.
Напомним, средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.
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