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6 мая 2025, 18:37 Читати українською

Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов более чем на 400 млн грн

В системе Prozorro.Продажи на этой неделе (с 5 по 9 мая) запланирована продажа активов семи банков, находящихся в состоянии ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая стартовая стоимость всех лотов составляет 400,3 миллионов гривен. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В системе Prozorro.

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Подробности

Наибольшую долю в объеме торгов — почти 273,4 миллиона гривен — составляют права требования по кредитам. Еще 107 миллионов гривен приходятся на недвижимость, земельные участки, транспорт и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками была оценена в 19,9 миллиона гривен.

Активы каких банков будут продавать

ПАО «КСГ Банк» — на общую сумму 239,7 млн грн, из которых за 231,8 млн грн выставляются права требования по кредитам и за 0,3 млн грн — основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 7,6 млн грн.

ПАО «Проминвестбанк» — с начальной ценой 96,5 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

АО «Банк Форвард» — на общую сумму 41,2 млн грн, из них с начальной ценой 39,5 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 1,7 мл грн — основные средства.

АО «МР Банк» — на общую сумму 15,3 млн грн, из которых за 4,3 млн грн выставляются на продажу объекты недвижимого имущества и другие основные средства, за 2,1 млн грн — права требования по кредитам. Кроме того, с начальной ценой 8,9 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком.

АО «АКБ «Конкорд» — с начальной ценой 3,3 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком.

АО «Укрстройинвестбанк» — с начальной ценой 2,5 млн грн на продажу выставлены основные средства.

АО «Мегабанк» — с начальной ценой 1,7 млн грн на продажу выставлены объект недвижимого имущества, транспорт и другие основные средства.

Напомним, средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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