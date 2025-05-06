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6 мая 2025, 9:42 Читати українською

Продажи квартир иностранцам в Польше установили новый рекорд. Больше всего покупают украинцы

Продажи квартир иностранцам в Польше установили новый рекорд в 17 330 единиц за 2024 год, а главными покупателями оказались украинцы. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Rzeczpospolita.

Продажи квартир иностранцам в Польше установили новый рекорд в 17 330 единиц за 2024 год, а главными покупателями оказались украинцы.

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Где покупают жилье

Чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах: Варшаве (3535 квартир), Кракове (1523 год) и Вроцлаве (1491 год). В 2023 году они составили около 6% рынка. Учитывая снижение общего объема продаж в 2024 году, доля иностранцев выросла до более чем 10%.

По площади больше всего жилья иностранцы приобрели в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. Статистика подтверждает, что именно Варшава — самый популярный город среди покупателей из-за границы.

Больше квартир покупают украинцы. Среди других активных покупателей — белорусы, россияне, индусы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь одного объекта — 58 квадратных метра.

Иностранные инвесторы чаще всего платят наличными, без ипотеки, иногда покупают сразу несколько квартир. По словам старшего агента агентства Hamilton May Патрика Пьеты, «для них Варшава — дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Anatoll France
Anatoll France
6 мая 2025, 13:02
#
Понаїхали півпіроги, тут бідні голодні всраті плакались увесь час, а як прижало — то швидко гроші знайшлись на квартири.
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