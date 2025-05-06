Продажи квартир иностранцам в Польше установили новый рекорд. Больше всего покупают украинцы

Продажи квартир иностранцам в Польше установили новый рекорд в 17 330 единиц за 2024 год, а главными покупателями оказались украинцы. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Rzeczpospolita.

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Где покупают жилье

Чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах: Варшаве (3535 квартир), Кракове (1523 год) и Вроцлаве (1491 год). В 2023 году они составили около 6% рынка. Учитывая снижение общего объема продаж в 2024 году, доля иностранцев выросла до более чем 10%.

По площади больше всего жилья иностранцы приобрели в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. Статистика подтверждает, что именно Варшава — самый популярный город среди покупателей из-за границы.

Больше квартир покупают украинцы. Среди других активных покупателей — белорусы, россияне, индусы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь одного объекта — 58 квадратных метра.

Иностранные инвесторы чаще всего платят наличными, без ипотеки, иногда покупают сразу несколько квартир. По словам старшего агента агентства Hamilton May Патрика Пьеты, «для них Варшава — дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже».