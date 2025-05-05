Украинцы в апреле продали рекордную сумму наличной валюты — НБУ

В апреле 2025 года объемы покупки валюты населением Украины превысили объем продаж на $189,51 миллиона, что стало самым низким показателем с августа 2023 года. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Динамика валютного рынка

На фоне снижения курса гривны спрос на валюту снизился, а объем продаж вырос. Украинцы купили наличной валюты на 1,73 миллиарда долларов, а продали — на 1,54 миллиарда долларов, что стало рекордом с начала полномасштабной войны. «Объемы продажи наличной валюты населением в прошлом месяце стали самыми большими с начала полномасштабной войны», — отмечает НБУ. Безналичная валюта была приобретена на $339 миллионов, а продана — на $337,3 миллиона.

Общие тенденции

С начала 2025 года объемы покупки валюты населением превысили объем продаж на $3,35 миллиарда. Рост продаж валюты может быть связан с изменениями курсовых ожиданий и экономической ситуацией в стране.